Jusqu'ici, la bascule de Windows 10 (ou même de Windows 7) vers Windows 11 est gratuite pour les utilisateurs. Et puisque la fin du support de Windows 10 est prévue pour ce mois d'octobre 2025, il devient urgent pour les utilisateurs en capacité de le faire de procéder à la migration pour continuer à bénéficier d'un OS à jour tant techniquement que sur le plan de la sécurité.

Pour les utilisateurs disposant d'une configuration compatible, pas de problème... Pour les autres, il faudra changer toute ou partie de sa configuration.

Concernant celles et ceux qui souhaiteraient rester sur Windows 10, Microsoft dispose encore d'un levier auprès de ceux étant abonnés à Microsoft 365.

Car avec la fin de Windows 10 viendra également la fin de la prise en charge des applications Microsoft 365 sur l'OS, que vous disposiez d'un abonnement ou pas... Si vous souhaitez continuer à profiter de votre abonnement, il faudra basculer vers Windows 11, et le faire vite...

Car Microsoft précise également que 2025 est l'année de la migration vers Windows 11 et laisse entendre que la bascule gratuite pourrait devenir payante prochainement... Microsoft laisse toute l'année aux utilisateurs pour migrer massivement vers Windows 11 sans surcout, mais quid ensuite ? Les licences familles sont proposées autour des 100€ et on évoque pas moins de 240 millions de PC mis sur la touche...