Microsoft a annoncé quelques changements dans la façon dont sera géré Windows 11 à l'avenir, et notamment au niveau du processus de mise à jour système.

La marque évoque depuis quelques mois la mise en place de mises à jour hotpatch qui permettent de déployer un ensemble complet de correctifs de sécurité sur le système sans que cela ne nécessite de redémarrer les PC.

Le Hotpatch permet ainsi de modifier directement le code en mémoire des processus alors qu'ils fonctionnent, ce qui évite d'avoir à redémarrer tout le système, l'application des changements étant immédiate.

À l'avenir, Microsoft va donc diffuser des hotpatch en marge des mises à jour trimestrielles, avec pour conséquence de ne plus imposer que 4 redémarrages par an au lieu de 12 actuellement. On profitera alors de 4 mises à jour majeures imposant un redémarrage et 8 hotpatch planifiés, avec toutefois la possibilité de voir d'autres mises à jour s'intercaler en fonction des besoins.

Ce système cible principalement les entreprises qui devront disposer d'un abonnement Microsoft avec Windows Enterprise E3 ou E5 et disposer d'un parc de machines équipées de Windows 11 Enterprise 24H2 avec Microsoft Intune.