Xiaomi va prochainement commercialiser son tout premier smartphone pliant à clapet. Il s'agira du Mix Flip, un terminal qui s'inspire du Galaxy Z flip de Samsung avec un grand écran pliable associé à un second écran extérieur au format plus réduit.

Le constructeur chinois commence à avoir de l'expérience dans le domaine et le dernier MIX Fold 3 avait impressionné par la qualité de sa pliure, la solidité de sa charnière et ses écrans. Le MIX Fold 4 sera ainsi accompagné d'un premier MIX Flip, au format clapet donc. Et pour s'assurer d'un certain succès, Xiaomi va tirer un levier très sensible : celui du prix.

On sait que le MIX Flip sera doté d'un Snapdragon 8 Gen 2 et non du 8 Gen 3, ce qui devrait permettre de réaliser quelques économies. Xiaomi a un objectif : se positionner face au Galaxy Z Flip 6 avec un tarif bien en dessous... On évoque ainsi un prix situé sous les 1000 euros.

Reste à savoir quelles concessions seront faites au niveau matériel pour atteindre ce tarif.