Dans son observatoire des marchés télécoms pour l'ensemble de l'année 2023, l'Arcep indique que la croissance des usagers 5G demeure soutenue, avec 5 millions de cartes actives supplémentaires en un an (+64 %).

Un peu moins de neuf cartes SIM sur dix (87 %) ont été actives sur les réseaux 4G fin 2023, tandis que c'est un peu moins de deux cartes SIM sur dix (17 %) sur les réseaux 5G, soit un total de 14 millions de cartes SIM pour la 5G.

" La croissance des utilisateurs des réseaux mobiles 4G et 5G va de pair avec la progression de l'usage de données ", écrit l'autorité des télécoms. Les clients des opérateurs consomment en moyenne 14,3 Go par mois en 2023, en hausse de 18 % en un an.

Une facture moyenne plutôt stable

Si les prix des offres catalogues diminuent sur le mobile, l'Arcep souligne que c'est notamment dû à l'introduction de nouveaux forfaits comprenant des volumes de données plus faibles. Des offres à des prix moins élevés qui doivent mieux répondre à la demande de certains utilisateurs.

Pour autant, certains clients ont aussi été confrontés à des hausses du tarif de leur abonnement mobile.

" Au global, les baisses des prix des offres catalogues et les augmentations de tarifs de certains des clients des opérateurs contribuent à la quasi-stabilisation de la facture mensuelle moyenne des clients. "

Deux tiers des abonnements en fibre optique

Sur un total de 32,3 millions d'abonnements Internet sur les réseaux fixes, l'observatoire de l'Arcep note que 21,4 millions sont souscrits sur les réseaux en fibre optique, ce qui représente une progression de 3,3 millions en un an et donc 66 % du nombre total d'abonnements Internet à la fin de l'année 2023 (+10 points en un an).