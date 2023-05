La marque Mobvoi propose avec la gamme TicWatch des montres connectées aux capacités avancées et la nouvelle Ticwatch Pro 5 ne fait pas exception à cette stratégie.

Elle est en effet la première à se doter du processeur dédié Snapdragon W5+ Gen 1 de Qualcomm spécifique pour les smartwatches Wear OS et apportant de nombreuses fonctionnalités grâce à son intelligence artificielle embarquée et sa solution de gestion de capteurs multiples.

Gravé en 4 nm, doté de quatre coeurs ARM Cortex-A53, d'un coprocesseur ARM Cortex-M55, d'un composant graphique et d'un module IA, le SoC offre de multiples possibilités de collecte et d'analyse de données de santé tout en disposant des dernières connectivités.

Une montre connectée très complète

La puce de la montre TicWatch 5 Pro est accompagnée de 2 Go de RAM et de 32 Go de ROM. Elle pourra être reliée à un smartphone compagnon en Bluetooth 5.3 et dispose d'un module GPS / Glonass / Galileo / QZSS avec boussole et baromètre / altimètre.

Le boîtier étanche 5 ATM et résistant aux chocs (certification MIL-STD-810H) embarque un grand affichage 1,43 pouce en résolution 466 x 466 pixels, avec une dalle AMOLED couleur sur laquelle est posée un affichage à très faible consommation d'énergie permettant d'étendre fortement l'autonomie en mode économique.

Les capteurs au dos du boîtier en acier inox permettront de mesurer la fréquence cardiaque et la SpO2 et l'écran ainsi que l'application mobile fourniront une analyse des données sur la fréquence respiratoire, la qualité du sommeil, le niveau de stress...

Plus de trois jours d'autonomie

La montre TicWatch 5 Pro embarque une batterie de 628 mAh qui fournira jusqu'à 80 heures d'autonomie en mode smartwatch ou jusqu'à 45 jours en mode essentiel avec l'écran basse consommation.

A noter qu'il suffira de 30 minutes de charge pour regonfler la batterie jusqu'à 65% de sa capacité. La nouvelle montre connectée de Mobvoi fonctionne sous Wear OS 3 (mais sans Google Assistant, dommage) avec toutes les possibilités apportées par la plateforme de Google, dont le téléchargement d'applications dédiées.

La montre connectée TicWatch 5 Pro est disponible dès à présent sur le site Mobvoi et sur Amazon au prix de 359,99 €. Attention, elle nécessite des bracelets de 24 mm au lieu du traditionnel 22 mm.