L'été dernier, Molotov (Molotov.tv) a opéré du changement dans ses offres, et plus particulièrement pour l'offre Molotov Plus qui a disparu au profit de Molotov Extra. La proposition est similaire par rapport à l'offre gratuite. Davantage de chaînes, quatre écrans FHD en simultané et surtout l'enregistrement cloud.

L'introduction de Molotov Extra n'a toutefois pas été indolore pour les nouveaux abonnés et synonyme d'une augmentation de prix. Hors promotion, voire gratuité pendant un mois, Molotov Plus était à 3,99 € par mois, tandis que Molotov Extra est à 5,99 € par mois, toujours sans engagement.

Molotov n'a pas oublié les anciens abonnés

Si les anciens abonnés ont pu échapper à la hausse tarifaire, ce n'est désormais plus le cas. Ils sont informés que les prix des abonnements de la plateforme de streaming et de distribution TV en OTT ont évolué depuis le 4 août 2022, et que leur tarif actuel n'est plus commercialisé.

Pour leur prochaine échéance, le message de Molotov aux anciens abonnés Molotov Plus est que le prix de leur abonnement passera automatiquement à 5,89 € par mois. Étant donné qu'il s'agit d'un abonnement sans engagement, il peut être résilié le cas échéant.

En capitalisant sur Mango

Rappelons que l'offre gratuite de Molotov ne donne plus accès aux chaînes gratuites des groupes TF1 et M6, mais 36 chaînes en direct dont la TNT, avec contrôle du direct et replay, outre tout l'aspect de navigation que fournit l'application.

Dans le giron de la plateforme américaine FuboTV, Molotov mise également sur une offre de vidéo à la demande gratuite financée par la publicité sous la marque Mango. Pour cette offre d'AVOD (Ad-supported Video On Demand), il existe aussi des chaînes FAST (Free Ad Supported Television).

Autour de diverses thématiques, les chaînes FAST piochent dans les contenus de Mango et sont régies par une programmation linéaire de type télévision classique, par opposition à un choix à la demande.