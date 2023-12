Cette fin d'année n'est pas heureuse pour tout le monde : le service vidéo Molotov arrive avec une mauvaise nouvelle pour ses abonnés.

Comme pour la précédente fois, Molotov contacte ses abonnés de la formule Molotov Extended par email pour annoncer l'arrivée d'un contenu présenté comme enrichi... Mais pour lequel il faudra allonger la note.

Molotov rattrapé par la hausse de prix

La formule passe ainsi de 9,99€ à 10,99€ par mois et concerne ainsi l'ensemble des usagers déjà inscrits par le passé. Notons que depuis quelques semaines, le réajustement tarifaire était déjà passé pour les nouveaux souscrivant.

Pour mieux faire passer la pilule, Molotov explique que cette hausse de prix permet de "proposer une expérience plus satisfaisante et encore plus de contenus". L'option devrait ainsi prochainement voir arriver 4 chaines MTV, la formule permettant de prendre le contrôle du direct, d'enregistrer du contenu dans le Cloud, et de profiter d'un accès à plus de 130 chaines sur 4 écrans en simultanée.