Depuis quelques jours, un nouvel onglet est apparu sur la plateforme Netflix sous Android et iOS. Pour en profiter, il suffit de mettre à jour son application mobile vers la version disponible depuis ce lundi 24 juillet. On peut ainsi voir apparaitre l'onglet "Mon Netflix" qui rassemble en réalité plusieurs fonctions.

Il s'agit d'un onglet qu'il est possible de personnaliser et qui permet de regrouper plusieurs rubriques anciennement disponibles à d'autres endroits. On peut ainsi dans un onglet unique accéder aux anciennes sections Téléchargements, Séries et films de votre liste, Séries et films "likés", séries et films en cours de visualisation et vus récemment, bandes-annonces récemment visionnées et rappels activés.

Le contenu proposé au sein de l'onglet évolue au fil de l'utilisation du service de SVOD, il s'enrichit ainsi naturellement via l'algorithme de la plateforme. Pour aller un peu plus loin, il est possible de personnaliser l'onglet pour mettre en avant uniquement le contenu que l'on souhaite.

Netflix indique que cette option devrait faciliter l'utilisation du service en déplacement.