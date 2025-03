Le monde de la livraison de colis est en pleine mutation. Mondial Relay, acteur majeur du secteur, vient d'annoncer une décision qui risque de chambouler les habitudes de millions d'utilisateurs. L'entreprise a décidé de se séparer d'une partie significative de ses relais commerçants pour miser massivement sur les casiers automatiques, communément appelés "lockers". Ce changement de cap, annoncé le 21 mars 2025, marque un tournant dans l'histoire de la livraison hors domicile en France.

La fin d'une époque pour les commerçants partenaires

Depuis des années, les petits commerces de proximité - bureaux de tabac, pressings, ou encore fleuristes - jouaient un rôle crucial dans le réseau de Mondial Relay. Ces points relais étaient devenus des lieux familiers pour les adeptes du e-commerce, offrant un service personnalisé et une flexibilité appréciée. Mais voilà que la société bouleverse ce modèle bien établi. Les raisons invoquées ? Une volonté de modernisation et d'optimisation des coûts.

Cette décision ne manquera pas d'affecter de nombreux commerçants qui comptaient sur cette activité pour générer un revenu complémentaire et attirer une clientèle supplémentaire. Pour beaucoup, c'est un pan entier de leur activité qui s'effondre du jour au lendemain.

Les lockers, nouvelle star de la livraison

À l'heure où la technologie règne en maître, Mondial Relay fait le pari des casiers automatiques. Ces boîtes intelligentes, accessibles 24h/24 et 7j/7, promettent une expérience de retrait plus rapide et plus flexible. Fini les files d'attente chez le commerçant du coin, place à l'autonomie totale du consommateur.

L'entreprise vante les mérites de cette solution : disponibilité accrue, réduction des coûts opérationnels, et diminution de l'empreinte carbone grâce à une optimisation des tournées de livraison. Mais est-ce vraiment la panacée ?

Un impact majeur sur l'e-commerce

Cette révolution dans le mode de livraison aura des répercussions importantes sur l'ensemble de l'écosystème e-commerce. Les plateformes comme Vinted, Leboncoin ou encore Amazon, qui s'appuient largement sur le réseau Mondial Relay, devront s'adapter rapidement.

Pour les utilisateurs de ces sites, c'est tout un rituel qui change. Fini les échanges avec le commerçant du quartier, place à une interaction purement numérique. Si certains y voient un gain de temps, d'autres regretteront le côté humain de l'ancien système.

Des questions en suspens

Cette transition soulève de nombreuses interrogations. Quid de la couverture géographique ? Les zones rurales, moins rentables, ne risquent-elles pas d'être délaissées ? Et que dire de l'accessibilité pour les personnes âgées ou peu à l'aise avec la technologie ?

Par ailleurs, la sécurité des colis dans ces casiers automatiques pose question. Même si Mondial Relay assure avoir mis en place des systèmes de protection robustes, le risque de vol ou de dégradation ne peut être totalement écarté.

On a ainsi déjà vu des lockers dégradés et pillés, ou plus largement piratés... Nombreux sont également encore les bugs lors du dépôt d'un colis qui permet parfois d'ouvrir plusieurs casiers, dont certains contiennent déjà des paquets...

Quid également de la gestion de la place ? Les lockers sont certes pratiques avec une disponibilité constante, néanmoins ils ne permettent pas de stocker autant de paquets que les points localisés chez les commerçants, faut-il donc s'attendre à une multiplication de ces armoires connectées ou à des embouteillages et délais de livraison ou de prise en charge supplémentaires ?

Un modèle économique en mutation

Cette décision de Mondial Relay s'inscrit dans une tendance plus large de digitalisation du commerce et de la logistique. Les géants du e-commerce comme Amazon ont déjà largement investi dans les solutions de casiers automatiques, poussant les autres acteurs à s'aligner.

Mais au-delà des aspects pratiques, c'est tout un modèle économique qui est remis en question. La disparition progressive des points relais chez les commerçants pourrait accélérer la désertification des centres-villes, déjà mise à mal par la crise sanitaire et l'essor du commerce en ligne.

Vers une nouvelle ère de la livraison

Qu'on le veuille ou non, cette décision de Mondial Relay marque un tournant dans l'histoire de la livraison de colis en France. Elle préfigure probablement ce que sera la norme dans les années à venir : une expérience toujours plus automatisée, où l'humain cède progressivement sa place à la machine.

Reste à voir comment les consommateurs s'adapteront à ce changement et surtout si Mondial Relay aura la capacité à proposer une transition sans ralentissements de son activité pour les usagers. Dans un premier temps, il faudra sans doute s'attendre à un allongement des délais de mise à disposition des paquets.