Sorti le 28 février 2025, Monster Hunter Wilds s’impose comme un véritable phénomène mondial. Ce nouvel opus de la célèbre franchise de Capcom a enregistré des chiffres de vente spectaculaires dès ses premiers jours, avec plus de 8 millions d’exemplaires écoulés. Ce succès fulgurant dépasse les attentes et confirme l’engouement des joueurs pour cette série emblématique.

Un démarrage historique pour Capcom

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Monster Hunter Wilds réalise le meilleur lancement jamais enregistré par Capcom. En comparaison, son prédécesseur Monster Hunter World avait cumulé 28 millions de ventes en fin de vie, mais ce nouvel opus semble bien parti pour surpasser ce record.

Au Japon, le jeu s’est vendu à 601 179 exemplaires physiques sur PS5 en seulement trois jours, devenant instantanément le titre le plus vendu sur cette plateforme. Bien que ces chiffres soient inférieurs aux lancements précédents comme Monster Hunter Rise ou Monster Hunter World, ils restent impressionnants dans un marché où la PS5 peine encore à s’imposer face à la Nintendo Switch.

Les raisons d’un tel succès



Au fil des épisodes, Monster Hunter a réussi à capter les attentes des joueurs. Ce dernier volet propose ainsi une expérience enrichie avec des terrains de chasse plus vastes et immersifs que jamais, ainsi qu'une faune détaillée et des environnements dynamiques.

Le gameplay a évolué pour se rendre plus accessible sans rogner sur sa profondeur stratégique. Capcom a également mis les bouchées doubles sur la bande-son qui se veut épique et mémorable.

Ces éléments ont permis à Monster Hunter Wilds de séduire aussi bien les vétérans de la franchise que les nouveaux venus.

L’impact culturel au Japon

Au-delà des ventes, Monster Hunter Wilds a eu un impact inattendu sur la culture japonaise. Le jeu a inspiré une véritable tendance autour des "cheese naans", une spécialité culinaire présente dans le jeu. Plusieurs restaurants tokyoïtes ont même été victimes de ruptures de stock en raison de la demande croissante.

Ce phénomène témoigne du pouvoir d’attraction unique de la franchise au Japon.