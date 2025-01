La marque Tsar Bomba, originaire de Hong Kong (Chine), a été créée en 2017 et est connue pour ses montres à l'esthétique audacieuse et futuriste.

Inspirée par la fascination scientifique pour l'atome et ses possibilités infinies, la marque allie ingénierie de pointe et élégance horlogère, chaque composant s'articulant autour d’un noyau central. Fusionnant exploration scientifique et puissance atomique, elle propose des séries uniques telles que Élémentaire, Atomique, Matière Noire et Réacteur, offrant des designs innovants et interchangeables.

Les montres Tsar Bomba sont animées par des mouvements précis et fiables, qu'ils soient à quartz ou automatiques. Elles sont équipées d'aiguilles et d'index lumineux, et leur cadran est protégé par un verre saphir.

Les montres incarnent une dynamique unique grâce à des éléments interchangeables – lunettes, bracelets et couronnes – permettant à chaque modèle de s’adapter à votre style et vos besoins.

Voici une présentation de la toute nouvelle montre interchangeable Dark Matter TB8601.

Dernière née de la série Matière Noire, elle se distingue par son design parfaitement équilibré, où chaque élément est minutieusement agencé pour offrir une lisibilité optimale tout en préservant l’harmonie visuelle.

Les deux sous-cadrans placés respectivement à 9h et à 5h s’intègrent avec subtilité au cadran principal. Le sous-cadran à 9h indique l'heure, tandis que celui à 5h affiche les secondes, créant ainsi une disposition fluide et cohérente. Les aiguilles centrales, en rouge éclatant, contrastent élégamment avec les index et les sous-cadrans argentés.

En ce qui concerne l’ergonomie, la montre Tsar Bomba TB8601 est conçue pour offrir un confort exceptionnel au poignet. Le boîtier de 42,8 mm de diamètre, fabriqué en acier inoxydable 316L, est suffisamment compact pour s’adapter à différents types de poignets. La légèreté du boîtier, combinée à ses lignes douces et épurées, permet de porter la montre toute la journée sans gêne. Le verre saphir résistant aux rayures protège le cadran tout en conservant une clarté parfaite.

Entièrement personnalisable grâce à des bracelets, couronnes et lunettes interchangeables, elle s'adapte facilement à toutes les occasions avec le système à libération rapide Quick Release.

Optez pour la polyvalence avec des lunettes interchangeables en fibre de carbone moderne ou en acier inoxydable 316L, vous offrant la possibilité de passer aisément d’un style contemporain à un look plus classique.

Ce modèle est animé par le mouvement automatique Miyota 82S7, un calibre fiable et précis, offrant une réserve de marche d'environ 40 heures et des fonctionnalités de base telles que l'affichage de l'heure, des minutes, des secondes et du jour.

Le bracelet en caoutchouc FKM antibactérien allie robustesse et confort. Le caoutchouc FKM (fluoroelastomère) est un type de caoutchouc synthétique de haute performance, connu pour sa résistance exceptionnelle aux températures extrêmes, aux produits chimiques, aux huiles, à la sueur et à l'ozone.

Avec une résistance à l'eau jusqu'à 5 ATM (50 mètres), la montre assure des performances fiables même sous la pluie, sous la douche ou même lors de vos baignades.

Profitez d’une visibilité exceptionnelle dans l’obscurité grâce à AlphaLuminex. Il s'agit d'une technologie exclusive de Tsar Bomba qui améliore la visibilité du cadran dans des conditions de faible luminosité ou dans l'obscurité totale. Cette fonction permet aux index et aiguilles de briller de manière nette et uniforme, assurant une lecture facile de l'heure, même la nuit.

La montre est livrée avec un bracelet FKM noir, un bracelet FKM rouge, une lunette en fibre de carbone et une lunette en acier inoxydable 316L. Elle est disponible en noir, blanc ou orange.

Vous pouvez obtenir la montre Tsar Bomba Dark Matter TB8601 à 1 140 € au lieu de 1 200 € en ce moment sur le site officiel de la marque grâce au code promo exclusif generation5.

La livraison est gratuite et s'effectue sous 7 à 13 jours, et la montre est accompagnée d'une garantie de 2 ans ainsi que d'une garantie de retour de 30 jours.