Commençons par la montre connectée Garmin collection Venu 2. Cette montre GPS, à cadran de 45 mm, vous aide à prendre soin de vous grâce à ses fonctions avancées telles que la surveillance de votre fréquence cardiaque, sommeil, niveau d'énergie ou encore de stress. Elle intègre 25 programmes de sport, que vous pouvez choisir à la volée. Cet appareil fonctionne avec des mobiles Android et iOS.

Cette montre connectée Garmin collection Venu 2 est vendue 299,99 € au lieu de 399,99 €soit 25% de remise immédiate chez Fnac. Le retrait en magasin est gratuit.





Continuons avec les écouteurs sans fil JBL Tune 230NC. Ces écouteurs Bluetooth possèdent une autonomie totale de 40 heures (écouteurs + boitier) avec la technologie JBL Pure Bass. Ils sont étanches à l'eau et à la sueur, ce qui vous permet de les utiliser en toute circonstance. Ils peuvent être utilisés avec Google Assistant, et contrôler votre smartphone par la voix.

Ces écouteurs sans fil JBL Tune 230NC sont vendus 59,99 € au lieu de 79,99 € soit 25% de remise immédiate chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





Et terminons ce Top 3 avec le PC portable Lenovo gaming 3 15ARH05. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,6" FHD à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 4600H couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Pour l'affichage, sa carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 vous octroiera un rendu fluide, même en jeu. Il est vendu avec un disque SSD NVMe M.2 de 512 Go, sans système d'exploitation.

Ce PC portable Lenovo gaming 3 15ARH05 est vendu 609,99 € au lieu de 799 € soit 23% de réduction chez Cdiscount avec le code STAR50LEN. La livraison est gratuite, pour le lendemain à domicile.





