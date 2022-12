Les montres connectées connaissent une popularité grandissante notamment grâce à leurs nombreux capteurs intégrés qui permettent par exemple d'obtenir votre fréquence cardiaque, votre rythme du sommeil ou encore votre taux d’oxygène dans le sang. Ce dernier capteur est apparu sur l’Apple Watch au mois de septembre 2020, en plein milieu de la pandémie du COVID et il a connu un énorme succès pour suivre la saturation d’oxygène dans le sang, un taux inférieur à 95% indiquant un souci et une visite à l'hôpital.

Mais tout n’est pas rose, le journal New York Post a ainsi fait part d’une action en justice contre la montre Apple Watch par un résident de New York qui indique que la montre serait moins efficace lorsque la peau de l'individu est plus foncée.

Alex Morales explique qu’il a acquis la montre entre 2020 et 2021 pour profiter de cet oxymètre et qu’il a testé la montre sur différents types de peaux indiquant des résultats différents. Suite à ces résultats, il a donc porté plainte au nom de tous les habitants de Big Apple qui auraient acheté cette smartwatch, mais aussi au nom de l’Alaska, de l’Arkansas, de l’Idaho, de l’Iowa, du Mississippi, de la Caroline du Nord, du Dakota du Nord, de l’Utah et du Wyoming.

Alex Morales accuse donc Apple d’avoir enfreint les lois sur la fraude à la consommation et la marque serait, selon lui, coupable d’enrichissement sans cause et de non-respect de la garantie expresse. Étant donné que tout est possible aux USA en termes de procès, cette affaire est donc à suivre avec attention.