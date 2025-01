On commence avec la montre connectée Amazfit T-Rex 3.

Elle est dotée d'un écran AMOLED atteignant une luminosité maximale de 2 000 nits, garantissant une lecture claire de vos cartes et données d'entraînement dans toutes les conditions d'éclairage. Conçue pour les environnements extrêmes, elle est dotée d’une lunette et de boutons en acier inoxydable 316L, ainsi que d’un boîtier de qualité militaire résistant à des températures de 70 °C à -30 °C. Étanche jusqu’à 100 m, elle est parfaite pour le surf et adaptée à l'apnée jusqu’à 45 m de profondeur.

Le mode nuit réduit la fatigue visuelle dans l’obscurité, et le mode gant assure une réactivité optimale même avec des gants épais de 2 mm.

Avec une autonomie impressionnante, elle peut tenir 27 jours en utilisation normale, 42 heures en mode GPS précis, et jusqu’à 114 heures en mode GPS longue durée. Certains réglages permettent même d'étendre l'autonomie GPS jusqu’à 180 heures, idéale pour les longues randonnées.



Vous pouvez télécharger gratuitement des cartes du monde entier, de contour ou de neige, et profiter d’un GPS avancé à double bande, compatible avec 6 systèmes satellitaires, pour un suivi précis et une connexion rapide.

Zepp Pay permet d’associer jusqu’à 8 cartes bancaires pour effectuer des paiements sans contact directement depuis votre poignet, avec une sécurité assurée par mot de passe.

L’Amazfit T-Rex 3 propose également plus de 170 modes sportifs, tels que la randonnée, le ski ou le surf, et des plans d'entraînement personnalisés alimentés par l'IA, offrant des statistiques et mises à jour en temps réel pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Retrouvez la Amazfit T-Rex 3 en noir à 264,99 € sur Amazon, soit une remise de 12 % par rapport à son prix officiel de 299,90 €.

On continue avec l'enceinte Bluetooth portable Anker SoundCore Boost 20W.

Avec un simple bouton, profitez de basses amplifiées grâce à la technologie brevetée BassUp, qui délivre des basses riches et profondes, même à faible volume. Avec ses deux haut-parleurs de 10W et ses ports de basses intégrés, la SoundCore Boost libère une puissance totale de 20W.

Polyvalente et endurante, l'enceinte offre jusqu’à 12 heures d’autonomie grâce à sa batterie de 5 200 mAh. Elle peut également recharger votre téléphone via son port USB (5V/1A). La connexion est rapide et fluide grâce au Bluetooth 4.2 et au NFC, avec une portée de 20 mètres, tandis qu’un port auxiliaire garantit une compatibilité universelle pour vos appareils.

La Anker SoundCore Boost est en ce moment à 44,99 € au lieu de 59,99 €, soit une remise de 25 % sur Amazon.



Enfin, on termine avec la chaise gaming Acer Predator Rift Essential.

Son coussin lombaire intégré protège efficacement votre dos, tandis que l'appui-tête ergonomique prévient les tensions au niveau de la nuque, même pendant de longues sessions de jeu.

Pour un confort optimal, le siège est conçu avec des matériaux de qualité et des accoudoirs rembourrés en mousse polyuréthane ultra-douce.

Grâce à son mécanisme d'inclinaison ajustable et à un vérin à gaz de 100 mm, le fauteuil s’adapte parfaitement à votre morphologie.

La chaise de bureau gaming Acer Predator Rift Essential est disponible en noir et bleu à 93,99 € au lieu de 199 €, soit une remise de 53 % sur Amazon.



