Commençons tout d'abord avec la montre connectée Honor Watch GS 3.

Elle est équipée d'un écran AMOLED 3D ultra-incurvé de 1,43 pouce avec une résolution de 326 PPI.

La GS 3 propose plus de 100 modes d'entraînement, dont 85 personnalisés et plus de 10 modes professionnels. Grâce au GNSS à double fréquence, la précision du positionnement est améliorée de 167 % et sa certification d’étanchéité 5ATM permet une immersion jusqu'à 50 mètres.

Son moniteur de santé avancé mesure votre fréquence cardiaque avec une précision supérieure à 97 % grâce à un capteur PPG à 8 canaux, associé à un algorithme de suivi de fréquence cardiaque optimisé par l'IA.

Surveillez également votre taux d'oxygène dans le sang, avec des alertes en cas de détection d'anomalies.

La batterie offre jusqu'à 14 jours d'autonomie, et une charge rapide de 5 minutes suffit pour une utilisation d'une journée complète.

Vous pouvez passer des appels, recevoir des notifications, répondre rapidement aux messages, rejeter des appels avec un SMS en un clic et profiter de nombreuses autres fonctionnalités pratiques.

La Honor Watch GS 3 est proposée en ce moment en noir à 82,44 € sur AliExpress avec livraison gratuite en 6 jours. Pour information, le modèle Midnight Black avait été lancé à 229 €.

Passons maintenant au POCO X6 - 12 + 256 Go.

Il est équipé d'un processeur Snapdragon 7 gravé en 4 nm et d'un écran AMOLED Flow de 6,67 pouces, avec une résolution de 1,5K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une luminosité maximale de 1 800 nits. Le tout est protégé par un verre Corning Gorilla Victus.

Côté photo, le smartphone dispose d'un système de triple caméra de 64 MP avec stabilisation optique (OIS), optimisé par des algorithmes avancés pour garantir une qualité d'image exceptionnelle. Il est également doté d'un système de refroidissement multicouche, assurant des performances thermiques durables et efficaces.

Le POCO X6 embarque 12 Go de RAM LPDDR5 et prend en charge la charge rapide turbo de 67 W. Avec la nouvelle fonction Memory Extension 3.0, il est possible d'ajouter jusqu'à 12 Go de RAM virtuelle, portant la capacité totale à 24 Go, pour des performances encore plus fluides et réactives.

Le POCO X6 version 12 + 256 Go est disponible en noir, blanc ou bleu à 190,58 € grâce au code CDFR20 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne. À noter que son prix de base s'élève à 331,90 €.

Enfin, on termine notre top 3 avec la nouvelle trottinette électrique Ausom GX1.

Dotée d'un moteur puissant de 500 W et d'une batterie de 48 V 15,6 Ah, elle atteint des vitesses allant jusqu'à 25 km/h et assure une autonomie de 65 à 80 km par charge.

Le double système de freinage de la GX1 combine un frein avant E-ABS et des freins à tambour arrière, pour un freinage puissant et fiable. Le système d'éclairage comprend un phare ultra-lumineux, des feux de freinage, des feux arrière et des clignotants.

La trottinette est équipée de pneus de 9 x 3,0 pouces et d'une suspension à bras oscillant qui absorbent les chocs, offrant une excellente stabilité sur différents types de terrains. On trouve également un guidon réglable de 90 à 120 cm et un large plateau antidérapant.

La technologie de déverrouillage NFC est intégrée, offrant un accès facile d'un simple geste avec votre téléphone ou une carte NFC. L'écran LCD vous fournit en temps réel des informations essentielles, telles que la vitesse, l'état de la batterie et le mode de conduite.

Fabriquée avec un cadre en aluminium forgé, la trottinette est conçue pour résister aux chocs et à la corrosion et un système de protection thermique prévient également la surchauffe.

Grâce à ses deux ports de charge, la GX1 permet une recharge rapide en 4 à 5 heures.

La trottinette électrique Ausom GX1 version 25 km/h est proposée en promotion sur Geekbuying pour son lancement : 499 € avec le code SPBF68 et livraison gratuite depuis la Pologne. À noter que la version 20 km/h est disponible au même prix grâce au code SPTZ86. Pour information, le site officiel indique un prix de 659 $ soit environ 597 € (pour les deux modèles).



