On commence avec la montre connectée HUAWEI WATCH Buds.

Dotée d'un écran AMOLED de 1,43 pouce et d'un verre 3D incurvé, elle intègre des écouteurs dissimulés sous le boîtier grâce à un système pop-up facile à ouvrir.

Enfilez un écouteur pour répondre aux appels et profitez de la réduction de bruit par IA. Pour vérifier le niveau de batterie des écouteurs, il suffit de lever votre poignet.

La montre offre un suivi avancé de la santé et du sommeil, incluant la fréquence cardiaque et les mesures de la SpO2. Elle synchronise les appels téléphoniques et les messages, et vous pouvez également y envoyer des musiques pour une écoute hors-ligne.

Plus de 80 modes d'entraînement et des plans de course personnalisés sont disponibles via l'application Huawei Health.

La montre assure une autonomie jusqu'à 3 jours.

La HUAWEI WATCH Buds est disponible à 199,99 € sur Amazon. Pour rappel, son prix officiel s'élève à 499,99 €.



On passe maintenant au PC portable Acer Swift 14 AI SF14-11-X71Z.

Il est équipé du dernier processeur Snapdragon X Plus, pour une réactivité exceptionnelle et une autonomie prolongée, ainsi que d'une touche Copilot intégrée au clavier, qui vous connecte instantanément à un assistant virtuel capable de comprendre vos commandes vocales et textuelles.

L'écran IPS QHD de 14,5 pouces offre des couleurs vives, des images détaillées et une grande fluidité avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Swift 14 AI prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4 et intègre 16 Go de mémoire LPDDR5X et un SSD de 1 To.

Le PC portable Acer Swift 14 AI SF14-11-X71Z est à 1 105,05 € avec le code PROMO15 sur Darty. La livraison standard est offerte.



Enfin, on termine notre top 3 avec l'imprimante 3D Creality K1 Max.

Elle offre une vitesse d'impression de 600 mm/s en seulement 0,03 s, un volume de construction de 300 x 300 x 300 mm et une extrudeuse directe à double engrenage pouvant chauffer jusqu'à 300°C. De plus, elle est équipée d'un système de mise à niveau du lit entièrement automatique.

Les fonctionnalités intelligentes de la Creality K1 Max comprennent un purificateur d'air intégré, un écran tactile de 4,3 pouces, l'IA Copilot, une caméra avec IA pour surveiller les pannes, objets étrangers ou débris, le LiDAR AI pour scanner la première couche avec une résolution de 1 μm et alertant en cas de problème, la récupération en cas de perte de puissance, un capteur de filament épuisé, un mode veille et bien plus encore.

Grâce à la connectivité Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4, elle assure des transferts de données ultra-rapides et une connexion stable, et permet également la surveillance et le contrôle à distance via PC ou téléphone avec Creality Print ou Creality Cloud.

Son nouveau radiateur en céramique peut chauffer jusqu'à 200°C en 40 secondes, permettant de faire fondre le filament instantanément.

Pour réduire les artefacts d'impression, l'axe Z amélioré offre un positionnement précis, réduisant les bandes Z, avec un capteur G dans la tête d'impression pour mesurer et atténuer les fréquences de résonance.

Le double système de ventilation comprend un grand ventilateur sur la tête d'impression et un ventilateur auxiliaire de 18 W dans la chambre de fabrication pour un refroidissement optimal.

L'imprimante 3D Creality K1 Max est disponible à 639 € avec le code TUSITIO3DK1M sur Tomtop et livraison gratuite depuis l'Allemagne. Pour rappel, son prix officiel s'élève à 849,90 €.



