On commence d'abord avec la montre connectée HUAWEI Watch GT 3 Pro 46mm - Gray Leather.

Elle est dotée d'un écran AMOLED de 1,43 pouce ainsi que d'un boîtier en titane avec verre saphir.

Choisissez parmi plus de 100 activités sportives telles que la course, le cyclisme, l'escalade, la natation en salle ou le ski. Le GPS est également intégré.

Plongez en toute sécurité : la GT 3 Pro vous offre des données de plongée en temps réel, y compris la vitesse, la profondeur et la durée des immersions. Avec une certification IP68 et une résistance à la pression de 5 ATM, elle supporte 200 cycles de pression d'eau et permet des plongées jusqu'à 30 mètres de profondeur.

Pour surveiller votre santé avec précision, la montre intègre le suivi de la fréquence cardiaque, la mesure de la SpO2, le suivi du sommeil et la surveillance du stress.

Elle peut assurer une autonomie de 14 jours en utilisation normale et jusqu'à 8 jours en utilisation intensive.

Retrouvez la HUAWEI Watch GT 3 Pro 46mm modèle Gray Leather en promotion pour le Prime Day Amazon à 199,99 € au lieu de 229,99 €, soit une remise de 13 % pour les membres Prime.

