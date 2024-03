Jusqu'au 21 mars, la marque de montres connectées Kospet affiche ses 4 modèles phares à prix réduit : la Tank T2, la Tank T2 en édition spéciale, la Tank M2 et la Tank S1.

Se présentant comme une alternative aux Samsung Galaxy et Apple Watches, Kospet propose des montres robustes et abordables conçues spécialement pour le sport et une utilisation en extérieur.

A noter que vous pouvez bénéficier de 15% de réduction supplémentaire pour votre première commande en vous abonnant à leur newsletter, que les envois sont gratuits et exempts de taxes et que les montres prennent en charge le français.

Commençons avec la Kospet Tank T2 Édition spéciale.

Elle est dotée d'un écran AMOLED lumineux de 1,43 pouce et d'une batterie en cobalt pur 410 mAh.

Certifiée conforme aux normes militaires MIL-ST, elle résiste aux vibrations, aux chutes, aux températures extrêmes, à la basse pression... Elle est également étanche jusqu'à 50 mètres.

La montre permet de passer des appels Bluetooth en qualité HiFi en un clic, d'écouter de la musique et propose 70 modes sportifs.





La montre surveille la fréquence cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang, et analyse également votre sommeil et ses différentes phases.

Elle offre jusqu'à 12 jours d'autonomie en utilisation intensive, 15 jours en utilisation normale et jusqu'à 50 jours en veille.

Cette édition spéciale propose un bracelet en acier inoxydable, disponible en argent ou en noir. Vous avez également la possibilité d'ajouter un second bracelet magnétique.

La Kospet Tank T2 Édition spéciale est en ce moment au prix de 83,26 € au lieu de 97,95 € avec le code KOLNYT215.





La Kospet Tank T2 avec bracelet en silicone est également en promotion à 75,61 € au lieu de 84,95 € avec le code KOLNYT218.

Voici ensuite la Kospet Tank M2.

Elle présente les mêmes caractéristiques que la Tank T2, avec toutefois ici un écran IPS HD de 1,85 pouce et un design plus sportif.



La Kospet Tank M2 est au prix de 69,48 € au lieu de 78,95 € avec le code KOLNYM210.





Enfin, enchaînons avec la Kospet Tank S1.

Légère, elle est dotée d'un écran AMOLED de 1,3 pouce avec verre Corning Gorilla 3 et est fabriquée à partir d'alliage de qualité aérospatiale et d'acier inoxydable 316L.

Ce modèle, spécifiquement conçu pour les femmes, propose en plus un suivi du cycle menstruel.

Elle offre jusqu'à 3 jours d'autonomie en mode Always On Display, jusqu'à 12 jours en utilisation quotidienne normale et jusqu'à 50 jours en veille.

La Kospet Tank S1 est en promotion à 70,80 € au lieu de 76,95 € avec le code KOLNYS108.





Signalons que Kospet dévoilera le 21 mars quatre nouvelles montres sur son site : les Tank T3, M3, T3 Ultra et M3 Ultra (version GPS).

Retrouvez tous les modèles Kospet à prix réduit en ce moment sur cette page dédiée.