Aujourd'hui, focus sur la toute première montre connectée de la marque britannique Nothing, la CMF Watch Pro. Simple, mais élégante avec son boîtier en alliage d'aluminium, elle est dotée d'un écran AMOLED de 1,96 pouce d'une définition de 410 x 502 pixels et pouvant monter jusqu'à une luminosité de 600 nits.

Un mode always on permet de garder l'écran actif en permanence et vous avez le choix entre 100 cadrans différents pour le personnaliser. La batterie de 330 mAh assure une autonomie de jusqu'à 13 jours.

Un moniteur de santé complet vous permet de suivre votre fréquence cardiaque, votre saturation en oxygène dans le sang et votre niveau de stress 24 heures sur 24, et les mesures peuvent être prises manuellement si besoin. Des exercices de respiration sont également disponibles pour la relaxation.

La montre propose pas moins de 110 modes sportifs et vous aide dans vos entraînements en vous fournissant des statistiques sur la durée de vos répétitions, les calories, la fréquence cardiaque, le rythme, les pas et la distance, afin de battre vos propres records.

Vous faites de la course, du vélo, de la marche ou de la randonnée ? Le GPS multisystèmes intégré prend en charge les systèmes de positionnement par satellite GNSS GPS, Galileo, Glonass, QZSS et BeiDou et vous fournit des données précises de trace et de distance.

Le microphone et le haut-parleur intégrés vous permettent de passer des appels en Bluetooth 5.3 d'une très grande clarté grâce à la réduction de bruit par IA.

La résistance IP68 protège la montre des éclaboussures d’eau et de la sueur, elle est donc faite pour être gardée durant vos séances de sport sans problème.

Vous pouvez aussi contrôler la montre et vérifier vos statistiques sportives ou de santé avec l’application CMF Watch.

La montre connectée Nothing CMF Watch Pro est disponible à 79 € chez Rakuten, mais aussi sur AliExpress en 3 coloris, Darty ou encore à la Fnac. Et elle est en précommande à 69 € chez Amazon.