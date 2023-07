KOSPET est une entreprise chinoise qui a été fondée en 2018 afin de répondre à un besoin en termes de robustesse pour les montres. Cette firme est implantée à Shenzen pour la recherche et découverte et le centre de développement est situé dans une succursale à Washington. La marque propose des montres de qualité, souvent conçues avec des matériaux nobles et résistants.

La nouvelle KOSPET TANK S1 est une montre intelligente, robuste et polyvalente. Cette smartwatch est conçue pour les amateurs de plein air et les personnes actives qui ont besoin d'un appareil durable et fiable pour les accompagner dans leurs activités quotidiennes et leurs aventures en plein air.

Quelques caractéristiques de la KOSPET TANK S1

Conception robuste : la montre est dotée d'un boîtier en acier inoxydable ( inox 316L, qualité alimentaire ) et d'un bracelet en silicone résistant, ce qui la rend adaptée aux environnements difficiles et aux activités sportives extrêmes. Elle est étanche avec une certification IP69K , ce qui signifie qu'elle peut être immergée dans l'eau jusqu'à 5 mètres de profondeur pendant 30 minutes sans subir de dommages.





: la watch est alimentée par une , offrant une autonomie pouvant aller jusqu'à 50 jours en mode veille et 8 à 12 jours avec une utilisation normale. Suivi de la santé et fonction fitness : la KOSPET TANK S1 dispose de divers capteurs intégrés, tels qu'un moniteur de fréquence cardiaque, un podomètre et un capteur de sommeil, pour suivre votre activité physique et votre bien-être. Elle est également équipée d'un GPS, ce qui vous permet de suivre votre itinéraire lors de vos activités de plein air.

Vous pourrez acheter cette montre connectée KOSPET TANK S1 :

Sur le site officiel KOSPET au prix de 79,99 € au lieu de 109,99 € soit 27% de remise immédiate avec une livraison gratuite en 10 à 20 jours

Sur AliExpress au tarif de 94,39 € après application du coupon de -9,40 € avec une livraison offerte sous une dizaine de jours.

