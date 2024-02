À l'occasion du Nouvel An chinois, la marque Kospet, spécialisée dans les montres connectées robustes, propose ses modèles à prix fortement réduit grâce à des codes et à des réductions supplémentaires.

Grâce à cette offre spéciale, vous bénéficiez ainsi de -10 $ sur les commandes de plus de 100 $, de -15 $ sur les commandes de plus de 140 $ et de -25 $ sur les commandes de plus de 200 $.

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir un coupon supplémentaire de 15% de réduction en plus sur votre première commande.

La livraison est également gratuite pour toutes les montres.

Commençons avec la KOSPET TANK T2 - Édition spéciale argent.

Elle est dotée d'un écran AMOLED de 1,43 pouce lumineux et permet de passer des appels Bluetooth HiFi.

La TANK T2 est une montre hyper solide et en plus d'être étanche jusqu'à 50 mètres, son indice IP69K la rend résistante aux chutes, aux conditions difficiles, aux vibrations, à la basse pression...

Elle embarque le dernier processeur monopuce 8763EW de RealTek avec Bluetooth bimode et une batterie au cobalt pur de 410 mAh qui assure une autonomie de plus de 50 jours en veille et de 10 à 15 jours en usage quotidien.

70 modes sportifs sont proposés et le nouvel algorithme permet à la montre de capter des données de manière beaucoup plus précise et rend possible la reconnaissance intelligente de 6 mouvements sportifs.

Elle peut également évaluer votre sommeil, surveiller l'oxygène dans le sang, mesurer automatiquement votre tension artérielle en temps réel et afficher les niveaux les plus élevés et les plus bas dans un temps donné.

La KOSPET TANK T2 - Édition spéciale argent est au prix de 96,25 $ (environ 89 €) avec le code KOLNYT215 et la promo de -25 $ au lieu de 149,99 $.



D'autres montres connectées sont à prix réduit, à savoir :



Retrouvez tous les modèles Kospet en réduction pour la nouvelle année sur cette page.