Commençons avec la montre connectée Amazfit T-Rex Pro.

Certifiée de qualité militaire, elle est conçue pour résister à des conditions extrêmes et est dotée d'un écran AMOLED HD de 1,3 pouce en verre ultra-durable.

Plus de 100 sports sont proposés, et le logiciel de suivi d'activité surveille en temps réel vos séances d'entraînement, ainsi que la fréquence cardiaque, la distance, les pas, les calories brûlées et bien plus encore. La montre mesure également la saturation en oxygène dans le sang.

Elle offre une autonomie jusqu'à 18 jours en une seule charge et vous permet de vous connecter à des applications telles que Strava, Adidas Running, Apple Health, Google Fit, Relive et Komoot pour enregistrer et partager vos données de santé, de pas et de fitness.

Avec une résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres et un indice d'atmosphère robuste de 10 ATM, la T-Rex Pro peut être utilisée aussi bien pour la natation que pour la plongée ou le surf.

La montre connectée Amazfit T-Rex Pro est proposée à 84,84 € sur AliExpress, et son prix officiel s'élève à 169,90 €. Livraison gratuite et rapide en 6 jours depuis la Chine.



Passons maintenant à la TV Neo QLED Samsung TQ75QN85C 4K UHD.

Appréciez chaque détail des zones sombres aux plus lumineuses avec le Neo QLED 4K, accompagné d'un son Dolby Atmos sans fil.



Des dizaines de milliers de Quantum Mini LED offrent également des contrastes saisissants et une luminosité précise.

Profitez pleinement de votre contenu avec le processeur Neural Quantum 4K rapide et performant et accédez facilement à toutes vos applications de streaming ou à l'application TV de votre fournisseur. Avec le Gaming Hub, vous pouvez également centraliser tous vos jeux et services de Cloud Gaming au même endroit.

Le téléviseur est fourni avec une télécommande universelle solaire : rechargez-la avec la lumière intérieure, solaire ou via USB, ainsi qu'avec les ondes radio environnantes.

La TV Neo QLED Samsung TQ75QN85C 4K UHD est en promotion à 1 599 € au lieu de 1 799 €, soit une remise de 11% sur la Fnac avec la livraison standard offerte. Jusqu'au 25 juin, Samsung propose également de vous rembourser 200 € pour l'achat de ce téléviseur.



Enfin, terminons avec l’iPhone 15 Pro Max 256 Go.

Fabriqué en titane de qualité aérospatiale, il est doté d'un écran Ceramic Shield sur la face avant et est également résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière.

L'écran Super Retina XDR de 6,7 pouces offre un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. La fonction Dynamic Island vous permet de garder un œil sur vos alertes et vos activités en direct, tandis que l'écran toujours activé reste visible en permanence même lorsque l'appareil est verrouillé.

Doté de la puce A17 Pro et d'un puissant GPU, il offre une expérience de jeu mobile immersive tout en étant économe en énergie.

Son système photo comprend sept objectifs et vous permet de capturer des clichés en super haute résolution, plus détaillés et plus colorés, et de réaliser des gros plans nets même à distance avec l'appareil photo téléobjectif 5x.

Le bouton Action personnalisable offre un raccourci vers votre fonctionnalité préférée, que ce soit le mode Silence, l'appareil photo ou le dictaphone.

Avec la connectivité Pro, le nouveau connecteur USB‑C vous permet d'utiliser le même câble pour charger votre Mac ou iPad et votre iPhone 15 Pro Max, tandis que la norme USB 3 offre des vitesses de transfert de données plus rapides. L'iPhone prend également en charge le Wi-Fi 6E.

L’iPhone 15 Pro Max 256 Go est disponible en 3 coloris à 1 179,99 € au lieu de 1 479 € (prix officiel), soit une remise de 20% sur Rakuten avec la livraison gratuite.

L'iPhone 15 128 Go en 4 coloris est également en promotion à 669,99 € avec le code POMME35 jusqu’au 30 avril sur Rakuten avec la livraison offerte (prix officiel 969 €).



