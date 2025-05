Jusqu'au 11 mai, ce sont les Huawei Days sur le site officiel Huawei !

Profitez de jusqu'à 15 % de réduction sur une sélection de smartphones, PC portables, tablettes, montres connectées, écouteurs sans fil et accessoires.

Pour l'occasion, voici quelques articles à prix réduit, avec pour commencer une présentation de la montre connectée HUAWEI WATCH GT 5 Pro.

Elle est dotée d'un boîtier en titane et d'un écran AMOLED protégé par un verre saphir résistant aux rayures.

La montre propose plus de 100 modes d'entraînement, dont 15 professionnels, et des fonctionnalités dédiées comme la plongée jusqu’à 40 mètres, le golf ou encore la course à pied avec analyses biomécaniques détaillées.

Côté santé, la GT 5 Pro intègre un électrocardiogramme, un capteur de température de la peau, un oxymètre, ainsi que le suivi du sommeil et du stress. Toutes les données peuvent être exportées en PDF, idéales pour un suivi médical.

Elle assure jusqu’à 14 jours d'autonomie en usage classique, avec une excellente endurance même en usage intensif. L’interface HarmonyOS 4.0 assure une navigation fluide, renforcée par une couronne rotative pratique.

La montre est résistante à l’eau, à la poussière et à la corrosion grâce à sa certification IP69K.

En ce moment, la HUAWEI WATCH GT 5 Pro est en promotion en noir à 299,99 € au lieu de 379,99 €, soit une remise de 80 €.

Un bracelet HUAWEI EasyFit 3 fluoroélastomère est également offert (couleur au choix).

Voici quelques autres produits proposés en réduction pour les Huawei Days :

Montres connectées HUAWEI

HUAWEI WATCH FIT 3 à 99,99 € soit -60 € + HUAWEI FreeBuds SE 2 offerts (1,82" AMOLED, jusqu'à 10 jours d'autonomie, suivi complet de la santé et du sport, SpO2, GPS, +100 modes d'entraînement...)





HUAWEI WATCH GT 5 - Marron avec bracelet cuir composite 46mm à 209,99 € soit -60 € + bracelet HUAWEI EasyFit 3 fluoroélastomère offert (1,43" AMOLED, autonomie jusqu'à 14 jours, GPS, appels Bluetooth, itinéraires cartographiques en temps réel, surveillance des systèmes respiratoire, nerveux et de mouvement, 5 ATM, +100 modes d'entraînement...)

PC portables HUAWEI

HUAWEI MateBook D 14 2024 à 579,99 € soit -270 € (14" FullView IPS 1920 × 1200 px, Core i5-13420H UMA, graphiques Intel UHD, RAM 16 Go LPDDR4X, SSD 512 Go, Windows 11 Home, Bluetooth 5.1, WiFi 6E)





HUAWEI MateBook 14 à 849,99 € soit -250 € (14,2" tactile OLED 2,8K, Core Ultra 5, graphiques Intel Arc, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11 Home, Bluetooth 5.2, WiFi 6E)

Tablettes HUAWEI