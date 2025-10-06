Aujourd'hui, zoom sur la nouvelle Xiaomi Watch S4.

Son écran AMOLED de 1,32 pouce offre une luminosité impressionnante de 1 500 nits pour un affichage clair et fluide, même en plein soleil. Fine et légère, avec un diamètre de 41 mm et un poids de 32 g, la montre allie confort et style grâce à des finitions en acier inoxydable premium et plusieurs options de bracelets : cuir, maille milanaise ou caoutchouc fluoré.

Conçue pour durer, elle offre jusqu’à 8 jours d’autonomie en usage modéré et jusqu’à 4 jours en usage normal.

Côté santé, la montre embarque un capteur de fréquence cardiaque haute précision, un suivi avancé du sommeil et un programme d’amélioration du sommeil. Elle mesure également la température de la peau avec une précision de 0,1°C et utilise ces données pour une prédiction du cycle féminin plus fiable. La fonction Bilan de santé regroupe toutes les informations essentielles : rythme cardiaque, SpO2, stress, sommeil et respiration.

Pensée pour le sport, la Watch S4 prend en charge plus de 150 modes d’entraînement, dont le ski avec détection de chute et appel automatique d’urgence. Son positionnement GNSS double fréquence (L1+L5) assure un suivi précis des activités en extérieur. Les fonctions de sécurité incluent un SOS d’urgence, une alarme sonore et le partage de localisation en temps réel.

Compatible avec Mi Fitness, Health Connect et d’autres applications comme Suunto, elle facilite la synchronisation des données et le contrôle d’appareils connectés via Xiaomi Smart Hub. Elle permet également d’enregistrer vos séances d’entraînement et vos temps forts : contrôlez votre smartphone à distance pour démarrer l’enregistrement vidéo pendant l’effort, tout en affichant en temps réel des données clés telles que la fréquence cardiaque et les calories brûlées directement à l’écran.

La montre permet également les paiements sans contact grâce à Mastercard et Visa et propose des fonctions pratiques comme le contrôle de la caméra, la lampe torche, le minuteur ou la météo.

