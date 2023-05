C'est donc Ed Boon, le créateur de la saga Mortal Kombat qui a confirmé, au fil d'un teaser, l'arrivée prochaine d'un prochain épisode de la franchise. Le jeu de combat gore s'est installé comme une référence du genre depuis des années, mais le prochain volet annonce un changement majeur.

Does anyone know what time it is? #MortalKombatpic.twitter.com/pXY2wlidde — Ed Boon (@noobde) May 10, 2023

Pour les 30 ans de la licence, ce n'est pas un Mortal Kombat 12 qui est attendu, mais un Mortal Kombat 1, chiffre qui annonce un reboot complet de la franchise. Dans la dernière publication d'Ed Boon, on peut ainsi voir la trotteuse d'une horloge hésiter sur le 11 et directement passer au 1.

Malgré plusieurs fuites, on ne sait pas s'il s'agira de voir arriver un remake de Mortal Kombat 1, situation peu probable tant le jeu a évolué au fil des années et des versions, s'enrichissant d'une foule de nouvelles mécaniques et de combattants.

EXCLUSIVE

?UPCOMING RELEASE?



Next Mortal Kombat game from NetherRealm Studios / WB Games will be called:



? Mortal Kombat 1 ?



?PC, PS5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch

?Standard: 69.99$ (PS5, XB) / 59.99$ (SW)

?Premium: 109.99$

?Kollector's: 249.99$ (PS5, XB) pic.twitter.com/c5BCDg1Lec — billbil-kun (@billbil_kun) May 11, 2023

On sait néanmoins que le jeu profitera d'une édition Kollector qui s'annonce assez luxueuse puisque facturée pas moins de 249,99$ sur PS5 et Xbox Series. Une version "Premium" sera proposée à 109,99$ et chose intéressante, on découvre dans la liste que la version standard du titre sera également proposée sur Switch en marge des consoles de Sony et Microsoft.