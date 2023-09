La sortie de Mortal Kombat 1 sur Nintendo Switch devait être un événement : l'arrivée de la franchise sur la console de Nintendo était assez inattendu du fait de son orientation vers un publique adulte, la console n'étant d'ailleurs globalement pas très fournie en jeux de combat.

Mais voilà, la sortie du titre a surtout été remarquée pour ses faiblesses : outre les nombreux bugs et un jeu affichant trop souvent des ralentissements, la partie graphique laisse également clairement à désirer avec des visages parfois étranges et malaisants.

Saber Interactive s'est chargé du portage sur Switch, et visiblement la machine de Nintendo leur a donné bien des soucis... On imagine que NetherRealm souhaitait un lancement conjoint sur PS5, Xbox Series, PC et Switch et que le studio a quelque peu manqué de temps pour peaufiner sa copie.

C'est du moins le scénario qui se détache alors qu'Ed Boon, créateur de la saga a pris la parole. Ce dernier s'est excusé pour les ratés de la version Switch et a promis qu'il y aurait prochainement une mise à jour corrective importante pour résoudre l'ensemble des problèmes décriés par les joueurs.

Compte tenu du nombre de problèmes rencontrés, on peut s'attendre à plusieurs correctifs. Aucune date n'a été communiquée pour l'instant, mais gageons que Saber Interactive travaille d'arrache-pied pour proposer rapidement des solutions.