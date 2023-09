Mortal Kombat 1 a étonné lorsque les développeurs annonçaient une sortie commune sur PC, consoles PS5 et Xbox Series, ainsi que la trop souvent oubliée Nintendo Switch.

L'étonnement était double : d'une part, les limites techniques de la Switch se présentent comme un frein pour les jeux nouvelle génération, d'autre part il est rare de voir des jeux orientés vers un public aussi mature que Mortal Kombat arriver sur la machine de Nintendo davantage tournée vers les jeux plus "familiaux".

Néanmoins, la nouvelle était plutôt bien prise par les joueurs de la console hybride, du moins jusqu'à ce que l'accès anticipé ne révèle le niveau du portage...

Qu'on se le dise, nous n'avons pas droit à un portage digne de ce qui avait été fait avec The Witcher 3. Le titre de NetherRealm Studios prend un sacré coup sur la console portable, et il devient ainsi la risée du Web, ou du moins de ceux n'ayant pas payé plein pot pour un titre digne d'un autre âge...

C'est d'ailleurs là le point de crispation principal, le rapport prix / qualité de jeu proposé. Car Mortal Kombat 1 est proposé au prix fort de 70€, même si l'on peut déjà le retrouver autour des 45€ chez certaines enseignes.

Les graphismes sont tout bonnement à la ramasse, et on aurait pu s'en contenter si les problèmes n'étaient qu'esthétiques. Au final, la version Switch propose des ralentissements, du lag permanent et une foule de bugs. Pour l'instant, on ne sait pas encore si des correctifs sont prévus rapidement, mais l'événement ramène un peu plus Nintendo à la réalité : il devient urgent de faire évoluer sa plateforme.