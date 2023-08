Les trottinettes électriques continuent de gagner en popularité en tant que moyen de transport pratique et écologique pour les trajets urbains, mais les motos électriques arrivent également en trombe. Parmi les divers modèles présents sur le marché, le tout nouveau HYPER GOGO Cruiser 12 Plus se distingue par sa polyvalence, sa puissance et ses fonctionnalités modernes.

Design et construction

La moto électrique HYPER GOGO Cruiser 12 Plus présente un design épuré et moderne, avec une construction robuste qui permet de supporter des utilisateurs d'un poids maximal de 65 kg. Doté de roues de 12 pouces à pneus larges (3"), c'est un véhicule stable, à l'épreuve de différents types de surfaces, de la route en passant par les chemins de campagne.

Performances et puissance

Avec un moteur électrique de 160 W, l'engin peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 16 km/h, ce qui permet des déplacements rapides en milieu urbain. Sa batterie au lithium offre une autonomie de 12 km. Également, l'appareil dispose d'un couple de 11 N.m et sa batterie de 22 V / 5,2 Ah vous permet de grimper des côtes allant jusqu'à 10°.

Caractéristiques

L'HYPER GOGO Cruiser 12 Plus dispose de fonctionnalités pratiques pour améliorer l'expérience de conduite. Ainsi, vous trouverez un écran LCD sur le guidon qui permet de surveiller facilement la vitesse, la distance parcourue et le niveau de batterie. De plus, des feux avant et arrière sont installés pour une meilleure visibilité la nuit, ainsi qu'un système de freinage réactif pour assurer votre sécurité. Vous pourrez également bénéficier d'un haut-parleur Bluetooth afin d'écouter la musique tout en vous déplaçant.

Cette moto électrique HYPER GOGO Cruiser 12 Plus est commercialisée actuellement à 369 € au lieu de 399 € avec le code HGGCP30 pour son lancement chez HYPER GOGO. La livraison est offerte, avec un délai de 3 à 7 jours.

Signalons également la présence d'un autre modèle, un peu plus épuré, qui est également en vente c'est la même marque, à savoir la moto électrique HYPER GOGO Cruiser 12 qui est vendue 269 € avec le même code HGGCP30.

A noter que cet engin se décline dans une troisième version, cette fois-ci avec une application mobile permettant de gérer les lumières installées, au prix de 449 € au lieu de 499 € avec le code HGGCP50 chez HYPER GOGO.

Outre le site officiel de la marque, vous pourrez également retrouver l'intégralité de cette gamme de produits chez leur partenaire officiel Geekmaxi, et profiter également de nombreuses remises (les codes de réduction sont affichés directement sur le site).