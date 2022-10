Aujourd'hui, nous mettons en avant le smartphone de chez Motorola, l'Edge 30 Neo qui profite d'une réduction et d'un cadeau offert.

Il est doté d'un écran OLED de 6,3" avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de raffraichissement de 120 Hz. Il est propulsé par le processeur Snapdragon 695 5G avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d'espace de stockage.

Le mobile intègre à l'arrière, deux capteurs de 64 et 13 MP et à l'avant, pour faire des selfies, le Motorola Edge 30 Neo affiche un appareil photo de 32 mégapixels. Il profite d'une batterie de 4020 mAh avec un chargeur TurboPower 68 W et un chargeur sans fil de 5W.

Sur le site de Rueducommerce, le Motorola Edge 30 Neo est au prix de 299 € au lieu de 399 € avec l'ODR de 50 € et le socle de charge Smart Clock2 offert.



Voici notre liste de bons plans du jour :

