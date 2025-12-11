Motorola prépare le terrain pour le CES 2026 avec une campagne de communication originale. L'envoi d'une lampe en bois pliable à la presse spécialisée suggère fortement l'arrivée d'un nouveau smartphone au format livre, marquant une rupture avec la gamme Razr actuelle et un retour aux matériaux naturels.

C'est une tradition bien ancrée dans le secteur technologique : les semaines précédant le Consumer Electronics Show (CES) sont propices aux spéculations les plus diverses.

Cette année, Motorola a pris les devants en expédiant un colis intriguant aux rédactions américaines, contenant un carnet avec dos en bois qui se déploie comme un livre. Ce choix de design n'est évidemment pas fortuit et sert de véhicule à un message bien plus large.

Une architecture repensée pour le format livre

Le carnet est accompagné du slogan évocateur « Chaque pli révèle une possibilité », pointe assez explicitement vers un nouveau design matériel.

Jusqu'à présent, le constructeur s'était focalisé sur le segment des téléphones à clapet avec sa série Razr, laissant le champ libre à la concurrence sur les modèles plus imposants.

Credit : @alexmaxham (Android Headlines)

Il semble désormais acquis que la marque s'apprête à investir le marché des smartphones se transformant en tablettes. Ce futur terminal, que les observateurs nomment déjà Moto Fold, viendrait se positionner comme une alternative crédible aux ténors du secteur.

L'objectif est évident : proposer une surface d'affichage étendue pour séduire une cible en quête de productivité mobile et de confort visuel.

Le retour nostalgique aux matériaux nobles

Au-delà du facteur de forme, c'est le choix des matériaux qui interpelle dans ce teaser. La finition en bois de l'objet promotionnel rappelle immanquablement l'époque du Moto X, une période où la personnalisation via des coques en bambou ou en ébène constituait une véritable signature visuelle.

Ce clin d'œil au passé pourrait préfigurer des choix esthétiques audacieux pour le futur appareil.

Dans un paysage saturé par le verre et l'aluminium, l'intégration de matériaux naturels ou composites permettrait au produit de se démarquer immédiatement. Si l'appareil final adopte réellement des finitions en bois ou des textures organiques, il s'agirait d'une proposition unique sur le marché des pliants, souvent critiqués pour leur uniformité industrielle.

Un positionnement stratégique face à la concurrence

L'officialisation de ce dispositif est attendue pour le 6 janvier, lors du Lenovo Tech World. Si les spécifications techniques restent à confirmer, l'arrivée d'un tel appareil suggère que Motorola souhaite monter en gamme et contester l'hégémonie des leaders actuels.

Le défi sera de taille : il faudra convaincre sur la durabilité de la charnière et la gestion de la pliure de l'écran. Enfin, la question tarifaire sera déterminante.

Motorola a souvent su tirer son épingle du jeu grâce à un rapport qualité-prix agressif. Si ce nouveau modèle parvient à démocratiser le format livre tout en offrant une esthétique distincte, il pourrait bien redistribuer les cartes d'un segment encore élitiste.