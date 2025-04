Motorola continue de renforcer sa position dans le segment des smartphones milieu de gamme avec le lancement du Edge 60 Fusion. Doté d’un écran quad-courbé inédit, d’une batterie puissante et de fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées, ce modèle promet de séduire les utilisateurs à la recherche d’un équilibre entre style, innovation et performance.

Un design audacieux avec un écran quad-courbé

Le Motorola Edge 60 Fusion se distingue en premier lieu par son écran OLED quad-courbé de 6,7 pouces, une première mondiale selon la marque. Ce design innovant donne une impression d’écran sans bordures, offrant une expérience immersive pour le visionnage de contenus. L’écran prend également en charge HDR10+ et atteint une luminosité maximale impressionnante de 4500 nits, idéale pour une utilisation en extérieur.

La marque prend ainsi le marché à contre-courant : nombre de grands acteurs de la téléphonie commencent à abandonner ces écrans aux bordures courbées souvent considérés comme plus fragiles, plus complexes à protéger, mais aussi plus sujets aux fausses manipulations. Par ailleurs, nombre d'utilisateurs critiquent souvent ces écrans pour les déformations d'affichage sur les bords, et la difficulté à manipuler certaines applications ayant des contrôles localisés sur les côtés de l'écran.

En termes de durabilité, l’appareil est protégé par du Gorilla Glass 7i et bénéficie des certifications IP68 et IP69, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière. Ces caractéristiques en font un choix solide pour les utilisateurs actifs ou maladroits.

Des performances optimisées grâce au Dimensity 7400

Sous le capot, le Edge 60 Fusion est équipé du processeur MediaTek Dimensity 7400, couplé à 8 ou 12 Go de RAM selon les configurations. Ce chipset assure une gestion fluide des applications gourmandes et des jeux mobiles. Le smartphone fonctionne sous Android 15 avec l’interface Hello UX de Motorola, qui intègre des fonctionnalités comme Moto AI pour améliorer l’expérience utilisateur.

Moto AI propose notamment des outils comme Magic Canvas pour générer des images à partir de texte ou Remember This pour capturer des contenus en direct. Ces fonctionnalités sont conçues pour fonctionner localement sur l’appareil, garantissant ainsi la confidentialité des données (pas de transfert des données vers des serveurs distants donc). En contrepartie, ces fonctions IA pourraient se voir plus limitées que celles proposées par d'autres géants du secteur.

Un système photo polyvalent

Côté photographie, le Motorola Edge 60 Fusion embarque un capteur principal Sony LYT-700C de 50 MP avec stabilisation optique (OIS), accompagné d’un ultra grand-angle/macro de 13 MP. À l’avant, une caméra selfie de 32 MP permet des enregistrements vidéo en résolution Full HD. Grâce à un capteur dédié à la gestion de la lumière, les couleurs et l’exposition sont optimisées pour offrir des clichés précis et naturels.

Une autonomie robuste pour les longues journées

Avec sa batterie de 5500 mAh et sa charge rapide de 68 W, le Edge 60 Fusion assure jusqu’à deux jours d’autonomie en usage modéré. Motorola promet également jusqu’à 12 heures d’utilisation après seulement 9 minutes de charge, un atout majeur pour les utilisateurs pressés.

Avec son Edge 60 Fusion, Motorola entend proposer une alternative solide sur le segment du milieu de gamme, capable d'affronter une concurrence qui s'est renforcée ces dernières années. Disponible dès aujourd’hui le smartphone de Motorola a pour avantage son prix puisqu'il est proposé à partir de ₹29,990 (environ 350 €), il pourrait bien devenir un choix incontournable pour ceux qui recherchent un smartphone élégant et performant sans se ruiner.