Régulièrement, des sociétés font le point sur les mots de passe les plus utilisés. Et malgré les recommandations de la CNIL, 73 % des 200 mots de passe les plus courants n'ont pas changé. Et parmi ces 200 mots, 83 % sont déchiffrés instantanément par des logiciels couramment utilisés par les hackers...c'est dire comment "nous", collectivement, leur rendons la vie meilleure.

Parmi le top 3, et c'est vraiment désespérant, nous retrouvons le classique 123456 suivi de très près du plus subtil 123456789 avec en troisième place l'incontournable azerty. Ce top 3 possède une base solide et il n'est, malheureusement, pas prêt d'être délogé.

Dans la suite du top 10, on trouve les plus originaux azertyuiop et 1234561 qui prennent la 4e et 5e place. Ils sont suivis de avf2013, de loulou, de 000000, de password ou encore de doudou. Le mot de passe chouchou est déchu de sa 19e place, mais il se place tout de même devant jetaime. Quant au mot soleil, il lui fait de l'ombre avec sa 14e place ! Bref....

Pour rappel, il est vivement conseillé d'une part d'utiliser des mots de passe différents pour chaque compte, et d'autre part de choisir un mot de passe contenant au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre, un caractère spécial et avec au moins 12 caractères en tout (plus il y en a, mieux c'est). Et si vous avez peur de les oublier, il existe des solutions de stockage de mots de passe cryptés. Évitez notamment les Post-its sur votre écran ou sur votre mur si ces derniers sont exposés à votre webcam ou à vos selfies, ou si vous recevez du monde. Des conseils simples, répétés depuis des années, mais avec au final bien peu d'impacts...