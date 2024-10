Les IA progressent et se multiplient sur Internet, et parmi les intelligences artificielles génératives qui évoluent le plus rapidement, celles spécialisées dans la création de vidéos sont championnes.

En témoigne Meta qui lance Movie Gen, un outil permettant de créer des vidéos de courte durée à partir d'un simple pitch textuel.

L'IA est ainsi capable de générer une vidéo de 16 secondes maximum en 1080p et à 16 images par seconde. Il est possible de ne reposer que sur un descriptif sous forme de texte, ou de soumettre des images servant de base ou d'inspiration. On pourra ainsi animer des images ou s'en servir comme d'un storyboard pour proposer une production plus originale.

Mieux encore, Movie Gen est un outil tout-en-un : l'IA est capable de créer un environnement sonore qui colle à la vidéo, et évite à l'utilisateur d'avoir recours à un outil tiers. On peut ajouter des effets sonores, de la voix, une musique de fond et personnaliser l'ambiance.

Pour aller plus loin, l'IA est capable de reprendre ses propres créations et de les éditer selon les nouvelles requêtes de l'utilisateur jusqu'à obtenir le clip parfait. On pourra ainsi demander à Movie Gen de modifier l'arrière-plan d'une scène, de changer la couleur des vêtements d'un figurant, d'ajouter des éléments ou accessoires...

Meta indique que son outil surpasse déjà grandement ceux de la concurrence, et cela pose quelques inquiétudes sur la multiplication des deepfakes et de leurs conséquences.