Anciennement Firefox Monitor, Mozilla Monitor est un service gratuit qui s'appuie sur la base de données Have I Been Pwned (HIPB) pour être informé et alerté sur des fuites de données en fonction d'une adresse e-mail.

Mozilla introduit désormais Mozilla Monitor Plus. Quand il a été déterminé que des informations personnelles ont été exposées, le propos est de tenter de les mettre hors de portée de courtiers en données (data brokers).

" Lorsque nous avons lancé Monitor, notre objectif était d'aider les gens à découvrir où leurs informations personnelles avaient pu être exposées. Aujourd'hui, avec Monitor Plus, nous allons les aider à reprendre leurs données exposées aux data brokers qui essaient de les vendre ", écrit Mozilla.

Une fonctionnalité Premium de Mozilla Monitor

Nom, adresse e-mail et postale, numéro de téléphone, membres de la famille, établissements scolaires, passe-temps et autres informations sont prises en charge. Mozilla Monitor Plus effectuera des demandes de suppression des données, puis effectuera une analyse chaque mois pour s'assurer que les informations personnelles ne se trouvent pas sur des sites de courtiers en données.

Mozilla Monitor Plus est un partenariat avec une entreprise spécialisée OneRep qui revendique la suppression d'informations personnelles sur près de 200 sites web. L'intérêt est que la marque Mozilla bénéficie d'une très bonne réputation en matière de respect de la vie privée.

Si Mozilla Monitor demeure gratuit, Mozilla Monitor Plus est par contre une fonctionnalité payante. Elle contribue aux efforts de diversification des revenus de Mozilla. Son lancement concerne pour le moment les États-Unis, à un tarif de 8,99 dollars par mois.