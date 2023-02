Cela fait quelques années que Xiaomi travaille en secret (plus ou moins bien gardé) sur un véhicule électrique. Tout comme Apple, la marque connue à travers le monde principalement pour ses smartphones va tenter de percer sur le marché du véhicule électrique et profiter de la tendance.

Une fuite a récemment eu lieu avec plusieurs visuels en 3D de la voiture électrique de Xiaomi, que la marque a finalement rapidement authentifié.

Le design se confirme

Xiaomi a confirmé dès 2021 travailler sur le sujet, et depuis, les rumeurs se sont multipliées : on évoquait tantôt une autonomie de plus de 1000 km ou même le déploiement d'une gamme complète de véhicules.

La fuite concerne actuellement la Xiaomi MS11 qui se présente comme une petite berline. Le design ne serait pas encore définitif et pourrait changer d'ici la sortie du véhicule. On remarque quelques traits de ressemblance avec d'autres modèles sortis notamment chez Tesla et Porschepour l'arrière ou même Mazda ou Nio à l'avant. Toujours est-il que la berline revendique un penchant sportif avec ses jantes en alliage et ses courbes à la fois modernes et épurées.

À l'avant du toit, on remarque quelques capteurs, qui trahissent la présence d'un module LiDAR qui devrait permettre de proposer de la conduite autonome de niveau 3.

Il ne faudra pas attendre la MS11 avant le courant de l'année 2024, d'ici là, Xiaomi aura eu le temps de faire évoluer son design et de plancher sur l'argument principal du véhicule : son prix.