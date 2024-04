Alors que le fabricant MSI ne manque clairement pas de références à son catalogue de cartes graphiques, une tendance assez inquiétante se profile : la marque semble miser de plus en plus sur les GPU signés Nvidia, tout en délaissant les cartes à base de puces AMD.

Ainsi, en cherchant une carte sous AMD Radeon RX 7000 chez MSI, le choix s'avère plus que limité. Pire encore, la marque n'a même pas pris la peine de proposer des Radeon RX 7700 XT ni même 7800 XT... Et pour enfoncer le clou, la marque a même retiré d'anciens modèles de Radeon RX 7000 de son catalogue.

MSI compte actuellement pas moins de 147 modèles de cartes graphiques sous GPU Nvidia RTX 40, contre seulement 4 dotées des puces Radeon RX séries 7000. Et cette tendance se note également chez Gigabyte et ASUS avec une disparité un peu moindre.

Interrogée à ce sujet, MSI a confirmé donner la priorité à la production de cartes graphiques Nvidia RTX sans toutefois souhaiter abandonner les alternatives AMD de façon complète.

Pourtant MSI fait la part belle à AMD au niveau des cartes mères, mais la marque explique faire des choix en fonction de la popularité imposée par le marché, et c'est à nouveau Nvidia qui a réussi à séduire les joueurs, et ce, malgré des tarifs généralement plus élevés qu'AMD à performances assez proches.