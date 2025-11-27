Le Black Friday bat son plein et la marque MSI y participe à sa manière en proposant pour l'occasion des tarifs réduits sur une sélection de produits. Que vous soyez à la recherche d'un nouvel ordinateur pour le travail, d'un PC portable gaming pour supporter vos exploits ou un joueur nomade, il y a une solution à tous les profils et elle est moins chère en ce moment !

Pour les productifs / business

Les PC portables MSI Prestige 13 ou 16 AI sont de puissantes machines armées de processeurs Intel Core Ultra 7 ou 9 ne pesant presque rien (moins de 1 Kg pour le 13 pouces, 1,5 Kg pour le 16 pouces) grâce à des coques en alliage d'aluminium et de magnésium, et d'un GPU dédié allant de la RTX 5060 à la RTX 5070 Ti.

Embarquant Windows 11, ils peuvent profiter des capacités d'intelligence artificielle via Copilot+ et sont dotés du MSI Center pour une optimisation des performances en fonction des besoins.

Pour le Black Friday, MSI met en avant ses partenariats avec de grands noms comme Mercedes-AMG ou des styles commel l'Ukiyoe nippon, offrant des finitions et des ambiances spécifiques :

Pour les gamers

Un PC portable gaming peut être une bonne option pour disposer d'une solution portable puissante qui pourra aussi bien faire tourner les derniers jeux AAA que faciliter la production de contenus en mettant à contribution sa puissance de calcul et ses capacités IA.

On y trouve de grosses configurations avec des processeurs Intel Ultra Core 9 associés à 32 Go de RAM et des GPU dédiés comme la RTX 5080 de Nvidia, le tout sous Windows 11 et avec Copilot+ pour les capacités IA.

MSI propose là aussi une large choix de modèles dans différentes gammes (Vector, Katana, Crosshair) dont certains profitent d'une belle réduction pour le Black Friday :