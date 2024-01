MSI sort donc les griffes et va venir tenter de s'imposer face au SteamDeck de Valve et à la ROG Ally d'Asus sur le terrain des consoles portables sous Windows.

Le fabricant de matériel dédié aux joueurs a mis son expérience et ses technologies à profit pour proposer une console qui espère bousculer le marché et qui emprunte un peu plus aux codes du gaming. Comprenez par là que MSI ne compte pas faire les choses à moitié et mise à fond sur le RGB.

La console embarquera ainsi la dernière génération de processeurs Intel Meteor Lake avec un Intel Core Ultra 7 155H. Alors que les principales concurrentes s'étaient orientées vers les solutions AMD Ryzen Z1 et Z2, le retard d'MSI est largement rattrapé par la sortie des processeurs Intel intégrant 6 P-Cores et 8 E-Cores ainsi que 2 LP-Cores permettant de proposer un fonctionnement en mode économie d'énergie tout en permettant d'activer les coeurs plus rapides pour profiter de plus de puissance.Le TDP moyen annoncé pour la plateforme d'Intel est de 28W, il est qualifié pour diverses tranches, mais MSI n'a pas encore levé le voile sur celles sélectionnées pour sa console.

Côté RAM, il faut compter 32 Go de mémoire, tandis que la partie graphique est dédiée à l'architecture Intel Arc Alchemist avec 8 Xe-Cores cadencés à 2.25 Ghz. La configuration avancée dépasse en théorie celle de la puce Radeon 780M d'AMD avec une meilleure gestion de la consommation énergétique.

L'écran de la console pourrait décevoir à l'heure où Steam décline on Steam Deck en version OLED. MSI a fait le choix d'une dalle IPS en 120 Hz et en Full HD (1920x1080 pixels). On évoque un pic de luminosité de 500 cd/m² pour une bonne visibilité même en plein jour. La taille est annoncée à 7 pouces.

Pour soigner son orientation gamine, la MSI Claw A1M embarque des joysticks à effet Hall qui se montreront plus durables et moins sujets à l'usure et au phénomène de drift.

MSI a fait le choix d'une batterie de 53 Wh pour soigner l'autonomie de sa console sans pour autant avancer de chiffres précis.On note également la présence d'un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouillage, une webcam en façade.

En interne, on trouvera windows 11 associé à MSI Center M et MSI App Player pour offrir une meilleure ergonomie.

Aucune date de sortie ni prix n'ont été évoqués pour l'instant.