Les consoles portables sous Windows connaissent un certain succès depuis que Valve a lancé sa propre initiative. Alors que l'on comptait déjà des dizaines de références chinoises de ces machines, c'est véritablement le Steam Deck qui a permis au marché de passer la seconde.

Rapidement, Asus s'est enfilé dans le sillage du Steam Deck avec l'a ROG Ally, puis on a vu Lenovo lancer sa Legion Go avant qu'en janvier dernier, MSI se lance à son tour et ne dévoile sa Claw.

MSI se différencie des autres consoles portables par un élément de taille : la marque ne mise pas sur du tout AMD, mais penche en faveur des bleus avec un processeur Intel Meteor Lake.

Une situation qui a un impact sur le prix de la machine annoncée à 699$ pour l'entrée de gamme sous processeur Core Ultra 5 135H associé à 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, et jusqu'à plus de 799$ pour la version Core Ultra 7 155H avec 16 Go de RAM et 1 To de SSD. On pourrait assister à une mauvaise nouvelle en Europe avec des prix qui explosent pour s'afficher respectivement à 879€ et 929€.

La partie graphique de son côté est laissée à Intel également avec des composants Arc Graphics 8Xe et 7 Xe.

Les prix en euros restent encore à déterminer, quant à la sortie de la console portable, elle est prévue pour le 1er avril. Reste donc à savoir s'il s'agira d'une bonne surprise ou d'une mauvaise blague. D'ailleurs, cette date ne concernerait que le modèle le plus cher de la gamme, il faudrait donc patienter pour voir la gamme s'étoffer.