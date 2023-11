Porté par le vidéaste Benoît Theveny, alias Tev de la chaîne Tev - Ici Japon sur YouTube, et le collectionneur de consoles de jeu Ludovic Charles qui possède près de 2 200 pièces, le projet participatif Odyssée a récolté plus de 2,2 millions d'euros sur KissKissBankBank auprès de plus de 31 000 contributeurs.

Alors que le premier pallier était de 50 000 €, la campagne de financement participatif a atteint des sommets. L'ambition est désormais d'ouvrir en France le plus grand musée au monde dédié au jeu vidéo, à son histoire et toute la culture qui gravite autour.

Un tel musée du jeu vidéo devrait ouvrir en 2026 dans la commune de Bussy-Saint-Georges située dans le département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France. Avec un aspect immersif mis en avant, il est envisagé un espace de 3 500 m².

Un musée du jeu vidéo et plus

" Le Projet Odyssée sera intégré au sein de nombreuses autres activités qui complètent parfaitement ce que l'on propose. Il y aura de l'esport, des activités modernes pour toute la famille, et au final chacun attirera un public différent, mais susceptible de s'intéresser à ce qu'il y a chez les voisins ", peut-on lire sur la page du projet.

En parallèle du musée, Benoît Theveny indique qu'il est prévu un village japonais avec des boutiques, des restaurants et plusieurs activités en lien avec la culture populairfpréve japonaise.

Avec le soutien du président de la République

Dans un message vidéo diffusé sur la chaîne Twitch de Tev, Emmanuel Macron en personne a annoncé qu'il apporte son soutien au projet Odyssée.

" Je voulais simplement vous apporter mon soutien et mon haut patronage à votre projet de musée du jeu vidéo, un musée actif, une cité vivante. Vous avez levé beaucoup d'argent avec le financement participatif. C'était remarquable. On sera là pour vous accompagner, pour vous aider à faciliter les choses, aller au bout de ce projet et vous pouvez compter sur mon soutien. "

" Ce qui vient de se passer est exceptionnel ", a réagi Benoît Theveny. La dernière ligne droite de la campagne de financement participatif pour le projet Odyssée (qui joue les prolongations) a eu lieu dans le contexte de la Paris Games Week, le plus grand salon du jeu vidéo en France.