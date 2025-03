Lire sur mobile

La France se prépare à accueillir un projet d'envergure : Odyssée, le futur plus grand musée du jeu vidéo au monde. Soutenu par l'Élysée et doté d'un budget colossal, ce complexe XXL ambitionne de devenir un lieu incontournable pour les passionnés de jeux vidéo et de culture numérique.