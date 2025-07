Elon Musk, patron de SpaceX, a lancé un pavé dans la mare en offrant à Apple une intégration de sa connectivité satellite Starlink pour l'iPhone 14. Une proposition de 5 milliards de dollars que Tim Cook, à la surprise générale, a déclinée au profit de Globalstar. Cette décision audacieuse a allumé la mèche d'une rivalité déjà brûlante.

Pourquoi Apple a-t-il dit non à une offre aussi juteuse ?

En 2022, juste avant la sortie de l'iPhone 14, Elon Musk a frappé fort. SpaceX proposait à Apple d'intégrer sa technologie Starlink, moyennant un paiement initial de 5 milliards de dollars, suivi d'un milliard par an après 18 mois d'exclusivité. L'offre semblait en or, avec un ultimatum de 72 heures. Pourtant, Tim Cook a opté pour un partenariat avec Globalstar, un acteur plus modeste. La prudence d'Apple, préférant une solution perçue comme moins risquée et plus alignée avec sa stratégie habituelle, a prévalu. Mais cette décision n'est pas restée sans réponse.

Comment la rivalité a-t-elle pris son envol ?

Jamais homme à reculer, Elon Musk a riposté sans attendre. En s'associant à T-Mobile, SpaceX a lancé Starlink Direct to Cell, un service de communication satellite directement accessible aux smartphones, y compris l'iPhone, à condition d'être sur le réseau T-Mobile. C'était un défi direct au partenariat d'Apple avec Globalstar pour la connectivité d'urgence de l'iPhone. Si Apple avançait avec sa solution, celle de Musk était déjà opérationnelle, promettant une couverture plus étendue et des fonctionnalités plus solides. Le ciel n'était plus assez grand pour les deux géants.

Quelles sont les répercussions légales et internes de ce refus ?

La compétition a rapidement dépassé le simple terrain commercial. Dès 2022, SpaceX a contesté les droits de Globalstar sur un spectre sans fil crucial pour les services satellites d'Apple. L'argument ? Globalstar n'utiliserait pas pleinement ce spectre, bloquant l'accès à des concurrents comme SpaceX. Une réussite de Musk forcerait Apple à chercher une alternative, potentiellement auprès de SpaceX. En interne chez Apple, des frictions sont apparues. Des cadres supérieurs, dont Craig Federighi, le chef des logiciels, auraient exprimé leurs craintes quant au vieillissement du réseau Globalstar et à l'absence de perspectives d'amélioration. La route d'Apple, pavée de bonnes intentions, pourrait bien se révéler plus sinueuse que prévu.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qui a déclenché la rivalité entre Musk et Cook concernant la connectivité satellite ?



Le point de départ fut l'offre d'Elon Musk, via SpaceX, d'intégrer Starlink à l'iPhone 14 pour 5 milliards de dollars, proposition refusée par Tim Cook qui a préféré s'allier à Globalstar. Ce choix a exacerbé une compétition déjà existante entre les deux figures de la tech.

Quelles sont les solutions de connectivité satellite proposées par chaque camp ?



Apple s'appuie sur le partenariat avec Globalstar pour la fonction de connectivité d'urgence de l'iPhone. De son côté, SpaceX a lancé Starlink Direct to Cell, un service qui permet une communication satellite directe aux smartphones, même sans passer par l'infrastructure d'Apple, via T-Mobile.

Des batailles juridiques sont-elles en cours ?



Oui, SpaceX a intenté une action en justice contre Globalstar en 2022, contestant l'utilisation par cette dernière d'un spectre sans fil essentiel. Si SpaceX gagne, cela pourrait contraindre Apple à revoir sa stratégie de connectivité satellite.