La marque TECNO a profité du MWC de Barcelone pour offrir un coup de projecteur à sa "Chameleon Coloring Technology", un système qui se présente comme une surface capable de changer de couleur à volonté.

C'est sur un smartphone que cette surface a été présentée, installée au dos de l'appareil. TECNO présente ainsi un système de prisme submicronique (taille inférieure au micron). Ces prismes sont capables de changer d'orientation en fonction du champ électrique qui lui est appliqué. En conséquence, la surface permet de modifier la réflexion de la lumière et plus précisément de choisir quelle longueur d'ondes renvoyer, ce qui implique pour l'oeil humain un changement de couleur.

Une surface qui change de couleur à volonté

TECNO indique que son dispositif peut changer de couleur en seulement 0,03 seconde. Les utilisateurs auraient ainsi accès à plus de 1600 couleurs irisées. La marque évoque la capacité de changer jusqu'à 2 millions de fois de couleur, soit l'équivalent de 100 changements par jour sur 55 ans.

Contrairement à un écran, l'affichage reste passif et ne proposera pas d'animation. Pas question non plus de proposer des motifs... L'avantage est que le système a une consommation très limitée. Les changements de couleur pourraient par la suite s'associer à l'état du smartphone : réception d'un appel, d'une notification, état de la batterie...