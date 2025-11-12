Le premier Nano Banana a été un succès viral. Mais Google prépare déjà la suite.

Une version "Nano Banana 2 Preview" est apparue brièvement sur la plateforme Media AI le week-end du 8 novembre 2025, faisant l'effet d'une bombe. Les images partagées montrent un bond spectaculaire en réalisme. Surnommé GEMPIX 2 en interne, ce nouvel outil s'appuie sur le futur Gemini 3 Pro Image et ne se contente pas d'améliorer les photos : il vise la vidéo 4K.

Qu'est-ce qui change vraiment avec Nano Banana 2 ?

La différence est majeure. Le premier modèle calait à 30 secondes ; Nano Banana 2 génère des images en moins de dix. Mais la vraie avancée est la qualité. Fini les typographies tordues.

Wild times.



Nano Banana 2 apparently leaked for a few hours today on some platforms, and the limited results by a small handful of users have been pretty insane.



The model was apparently from an uncensored, slightly older checkpoint.



When it actually launches it won’t be this… pic.twitter.com/Xe5Guddg9i — Roberto Nickson (@rpnickson) November 9, 2025



Le nouveau modèle, grâce à Gemini 3 Pro Image, gère le texte long et l'écriture manuscrite avec une précision inédite. Les premiers tests montrent des visuels 2K avec upscaling 4K, prêts pour un usage professionnel.

Le réalisme et la cohérence sont-ils enfin au rendez-vous ?

C'est le point clé de cette fuite. Nano Banana 2 semble enfin résoudre le problème des visages qui changent ou des vêtements qui disparaissent. Le modèle maintient la cohérence des sujets.

Nano Banana 2 is wild bruh.... pic.twitter.com/CNvtmz0nJ4 — Micah Berkley (@MicahBerkley) November 9, 2025



Plus impressionnant encore, il intègre une "sensibilité culturelle". Un prompt "coucher de soleil à Bali" générera des décors et des tenues fidèles à la région. Le modèle simule un raisonnement pour corriger ses propres incohérences.

Nano Banana 2 va-t-il se limiter aux images ?

Non, et c'est l'ambition de Google. L'outil vise la génération de courtes vidéos 4K. À partir d'un simple texte, il sera possible de créer des clips, des intros YouTube ou des vidéos artistiques.

Nano Banana 2 is getting wildly good?



Here are some examples straight from its latest preview and the precision is unreal:



? Turned an entire ocean perfectly pink, accurately reflecting light across every ripple.



? Generated a full webpage screenshot inside a browser on a… pic.twitter.com/nidg22S7Oq — SRKDAN (@SRKDAN) November 8, 2025



Cette architecture multimodale (texte, image, logique) permet des transitions fluides et des mouvements naturels. Google parle aussi d'un mode "Éditer avec Gemini" pour modifier des détails sans repartir de zéro.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que GEMPIX 2 ?

C'est le nom de code interne de Nano Banana 2. Il s'agit de la nouvelle génération du générateur d'images de Google.

Sur quelle technologie repose-t-il ?

Il est propulsé par Gemini 3 Pro Image, un modèle visuel avancé de Google, qui gère le texte, l'image et le raisonnement visuel. La version "Preview" qui a fuité semblait cependant basée sur Gemini 2.5.

Quand Nano Banana 2 sera-t-il disponible ?

La version "Preview" n'a été visible que le week-end du 8-9 novembre 2025. Des rumeurs évoquent un lancement imminent, mais une intégration complète est attendue courant 2026.