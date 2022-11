Le frelon asiatique est devenu en France en quelques années un véritable fléau, entre la destruction des ruches chez les apiculteurs, mais aussi les victimes de plus en plus nombreuses de piqûres. Ce prédateur, arrivé en France en 2004, ne possède pas d'ennemi et se propage depuis à grande allure sur notre territoire.

Les frelons sont surtout avides des abeilles, ils les attendent patiemment devant l'entrée de la ruche pour les attraper et les tuer. Les apiculteurs ne restent toutefois pas inactifs, certains ont ainsi utilisé la technologie en utilisant des imprimantes 3D pour créer des pièges à frelons, mais ces derniers ne font au final que ralentir l'expansion d'un nid.

Florent Coletta, ingénieur, a eu l'idée de poser sur les frelons asiatiques capturés un nano-traceur. Cette puce est détectable jusqu'à 200 mètres maximum soit à pied soit avec un drone même si rappelons le, le frelon est capable de voyager sur plus d'un kilomètre autour de son nid.

L'ingénieur, patron de la société Intuite indique :

Au début, les frelons équipés ne rentraient pas au nid, ce corps extérieur les gênait trop. J’ai dû modifier la puce et refaire des essais. J’ai eu des résultats et j’ai réussi à débusquer trois nids en utilisant quinze puces. Je vais continuer à valider la technologie jusqu’à la fin du mois de novembre.

Une fois le nid localisé, il ne reste plus qu'à le détruire par des moyens plus conventionnels. Ce dernier contient en moyenne 2000 frelons, dont les futures reines qui vont établir de nouveaux nids. Pour rappel, il ne faut pas détruire un nid si vous n'êtes pas habilités à le faire, vous risquez d'y laisser la vie.