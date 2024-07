La mission Artemis 1 a permis à la capsule Orion de faire le tour de la Lune, première étape d'un grand projet de retour des humains sur notre satellite naturel et d'établissement d'un campement.

La prochaine étape, Artemis 2, visera à réaliser le même voyage en orbite autour de la Lune avec cette fois des astronautes à bord de la capsule Orion, en attendant Artemis 3 qui permettra à des humains de se poser sur le sol lunaire, plus de cinquante ans après les dernières missions Apollo.

Le lanceur lourd SLS, clé du succès de la NASA pour les missions lunaires

Pour Artemis 2 (ou Artemis II pour les amateurs de latin), la NASA utilisera de nouveau un lanceur lourd SLS (Space Launch System) de sa conception, en cours de préparation. Ce 16 juillet, l'étage principal du lanceur, désormais finalisé, est sorti du centre Michoud de la NASA (Nouvelle Orléans), soit exactement 55 ans après le départ de la mission Apollo 11 durant laquelle des astronautes se sont pour la première fois posé sur le sol lunaire.

La date est donc symbolique et veut porter chance à la nouvelle équipée préparant la reconquête de la Lune. L'étage principal de SLS a ensuite été embarqué à bord du navire de transport Pegasus et doit être acheminé jusqu'au Kennedy Space Center, en Floride, en vue de l'assemblage complet du lanceur.

L'étage principal mesure 64 mètres de haut (l'ensemble complet du lanceur lourd et de la capsule se rapproche des 100 mètres de haut) et porte quatre puissants moteurs RS-25 capables de générer plus de 900 tonnes de poussée pendant 8 minutes pour amener la capsule Orion et ses astronautes vers la Lune.

Assemblage en cours

A son arrivée au Kennedy Space Center, il se verra adjoindre deux boosters additionnels et un collier de fixation portant le module de service ICPS (Interim Cryogenic Propulsion System) et la capsule Orion au sommet.

Lanceur lourd SLS avec la capsule Orion au départ de la mission Artemis I

Cette dernière est déjà sur place et poursuit ses tests de certification. La mission Artemis 2 doit être tentée en 2025 et rapprochera des humains de la Lune comme jamais depuis les années 70.

Pour la mission suivante Artemis 3 et l'alunissage, la NASA utilisera de nouveau le lanceur lourd SLS mais dans une configuration Block 1B encore plus puissante, avec un étage supérieur ICPS remplacé par un module EUS (Exploration Upper Stage) plus imposant utilisant 4 moteurs RL-10 au lieu d'un.