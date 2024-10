L'an prochain, des humains feront le tour de la Lune à bord d'une capsule Orion dans le cadre de la mission Artemis 2 de la NASA. Puis 2026 (si le calendrier est tenu) verra le retour d'astronautes fouler le sol lunaire grâce à la mission Artemis 3.

Cette dernière signera le retour des humains sur la Lune plus de 50 ans après les dernières missions Apollo des années 70 et les préparatifs vont bon train, des lanceurs et modules aux combinaisons spatiales en passant par des technologies préparant une occupation durable de notre satellite naturel.

Il faudra aussi trouver le bon site d'alunissage. L'agence spatiale américaine s'y emploie et a déjà défini plusieurs zones potentielles autour du Pôle Sud qui sera la région privilégiée pour déposer des astronautes et préparer les premières étapes d'un campement.

Neuf sites potentiels d'alunissage

C'est là qu'il y a le plus d'espoir de trouver de la glace d'eau exploitable dans l'ombre permanente de certains cratères pour les besoins d'une occupation humaine, pour respirer comme pour alimenter en carburant des véhicules capables de rejoindre l'orbite lunaire.

L'agence spatiale a resserré le crible et ramené la liste à neuf zones d'alunissage possibles pour la mission Artemis III :

pic près de Cabeus B

Haworth

cratère Malapert

plateau Mons Mouton

Mons Mouton

Nobile Rim 1

Nobile Rim 2

de Gerlache Rim 2

plaine de Slater

Ces différentes régions présentent chacune des caractéristiques géologiques intéressantes et des facilités pour la mission. Ce sera l'occasion pour les astronautes d'explorer des zones encore jamais foulées et très anciennes dans l'histoire de la Lune, ce qui doit permettre d'y faire des découvertes intéressantes et de mieux comprendre l'histoire lunaire et plus largement celle de la formation des planètes rocheuses dans notre système solaire et ailleurs.

Coloniser la Lune et au-delà

Au-delà du potentiel scientifique et d'ingénierie, il faut également étudier la problématique des séismes lunaires provoqués non pas par une activité tellurique mais par des mouvements de terrain provoqués par le refroidissement de la Lune et qui pourraient se révéler dangereux pour les futurs astronautes.

Il faudra enfin composer avec la poussière lunaire, très fine et abrasive, qui réduit la durée de vie des équipements mais qu'il sera possible d'utiliser pour produire des briques ou extraire des matières premières.

Toutes ces données, et celles qui seront recueillies par Artemis 3, serviront à préparer les missions suivantes Artemis 4 et Artemis 5, cette dernière devant déposer un véhicule LTV (Lunar Terrain Vehicle) qui étendra les capacités d'exploration dans la zone.

Le choix final du site d'alunissage pour Artemis III dépendra aussi de la finalisation du calendrier de la mission, ce qui aura un impact sur les trajectoires orbitales et de transfert du véhicule lunaire acheminant les astronautes. Toutes le savoir-faire mis en oeuvre dans le programme Artemis pourra être réexploité par la suite pour mener des expéditions humaines vers la planète Mars.