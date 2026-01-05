Située à Greenbelt dans le Maryland aux États-Unis, la bibliothèque du Goddard Space Flight Center de la Nasa a définitivement fermé ses portes. Cette structure abrite des dizaines de milliers de livres, documents et journaux, dont beaucoup n'ont jamais été numérisés.

Cette fermeture s'inscrit dans une réorganisation plus vaste du campus, incluant la fermeture d'une dizaine de bâtiments et plus d'une centaine de laboratoires d'ici mars 2026.

Quelle est la justification officielle de cette fermeture ?

La Nasa présente cette opération comme une " consolidation et non une fermeture ", avec des changements qui faisaient partie d'une réorganisation planifiée bien avant l'arrivée de l'administration Trump.

L'objectif affiché est d'économiser 10 millions de dollars par an et d'éviter des dizaines de millions de dollars en maintenance différée sur des bâtiments jugés obsolètes ou dangereux.

Cependant, cette version est vivement contestée. Des employés, leur syndicat et des élus démocrates du Maryland affirment que l'administration Trump a accéléré le processus de manière hasardeuse durant le récent shutdown.

Quel est l'impact pour la recherche spatiale ?

La perte est potentiellement importante pour les futures missions spatiales. La bibliothèque contenait des ressources uniques, comme des ouvrages de scientifiques soviétiques sur les missions des années 60 et 70, qui ne peuvent pas être trouvées en ligne.

Des documents anciens ne sont pas numérisés, tandis que les plus récents sont souvent derrière des paywalls. Au-delà des documents, c'est aussi un lieu de créativité et de collaboration qui disparaît.

Avec cette nouvelle fermeture, c'est la huitième bibliothèque de la Nasa qui a fermé depuis 2022. Elle intervient dans un contexte de coupes budgétaires qui pourraient réduire le budget de la Nasa de près de 25 %. La branche scientifique est particulièrement touchée.

L'administrateur de la Nasa tempère

Tout en soulignant que la mesure avait été ordonnée sous l'administration Biden, l'administrateur de la Nasa assure sur la plateforme X que " tous les livres, archives et données techniques de la Nasa ayant une valeur historique ou actuelle seront numérisés et/ou transférés vers d’autres installations ".

Jared Isaacman ajoute : " Je suis astronaute et j'aime la Nasa. Nous serons toujours respectueux de notre histoire. "