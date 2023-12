Les éruptions solaires sont nombreuses, mais toutes n'ont pas une intensité suffisante à provoquer des perturbations jusque dans nos systèmes de communication. Pourtant, la semaine passée, une éruption, la plus importante depuis 6 ans, a entrainé des interférences radio dans plusieurs zones des États-Unis.

L'événement a été observé par l'observatoire de la dynamique solaire de la NASA. Le phénomène a été classé en catégorie X2.8, la plus puissante sur l'échelle de la NASA.

The Sun emitted a strong solar flare on Dec. 14, 2023, peaking at 12:02 ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X2.8. https://t.co/4INrRFqIg7 pic.twitter.com/2dJ1YMkiXS