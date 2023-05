Grâce à un réacteur carbothermique, une équipe de scientifiques de la NASA a réussi à extraire de l'oxygène à partir d'un sol lunaire simulé dans un environnement sous vide. Cette avancée est très prometteuse pour l'exploitation des ressources sur la Lune, un enjeu crucial pour les projets de retour sur la Lune portés par la NASA avec le programme Artemis.

En effet, la NASA prévoit d'établir une présence humaine durable sur la Lune en installant une station orbitale et une base à la surface. Pour cela, il est impératif de pouvoir extraire sur place certains éléments essentiels à la survie des astronautes et au carburant des fusées, notamment de l'eau et de l'oxygène.

À quand les tests grandeur nature ?

Cette technologie est prête à être testée dans l'espace et permettra de produire plusieurs fois son propre poids en oxygène par an sur la surface lunaire, ce qui favorisera une présence humaine durable et, pourquoi pas, une économie lunaire, selon Aaron Paz, ingénieur principal de la NASA et responsable du projet Carbothermal Reduction Demonstration (CaRD) à l'Université Johnson à Houston.

Anastasia Ford, ingénieure de l'agence spatiale américaine et directrice des essais du CaRD, estime quant à elle que cette avancée est une étape importante dans le développement de l'architecture nécessaire à la construction de bases humaines sur d'autres planètes.

La NASA indique dans son communiqué que la technologie démontrée par ce test pourrait être appliquée non seulement aux missions Artemis mais également à d'autres voyages spatiaux plus lointains.